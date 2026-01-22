Koliko će Beckhamove na kraju koštati ovaj obiteljski skandal?

Svađa u obitelji Beckham već danima puni medijske naslovnice i prerasla je u ozbiljan skandal koji se neće zaboraviti tek tako. Eksplozivna objava njihovog najstarijeg sina Brooklyna, u kojoj roditelje optužuje za manipulaciju, emocionalnu ucjenu i stavljanje brenda ispred obitelji, nije samo obiteljska drama, već izravan udar na temelje poslovnog carstva vrijednog stotine milijuna. Dok se financijski motor brenda i dalje vrti punom snagom, pitanje koje se postavlja nije hoće li pretrpjeti štetu, već kolika će ona na kraju biti.

Upravo se na to osvrnuo PR stručnjak specijaliziran za krizno komuniciranje, koji ističe da obitelj poput Beckhamovih sigurno već ima angažirane PR agencije u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu. No dodaje kako je pravo pitanje jesu li te agencije specijalizirane za ovakvu vrstu krize.

- Morat će pronaći stručnjake za krizne komunikacije u SAD-u, u UK-u i na drugim za njih važnim tržištima - govori, uz napomenu da to moraju biti 'najiskusniji ljudi u poslu', a takvi, kaže, ne rade za kikiriki: 'Ti ljudi mogu naplaćivati i do oko dvije tisuće dolara po satu.'

U cijelu priču ulazi i pravni aspekt. Sav PR koji se radi iza kulisa mora proći provjeru odvjetničkih timova, što znači dodatne troškove, sporiji proces, ali i manji rizik od novih problema. Budući da većina agencija naplaćuje po satu, cijena brzo raste ako se kriza pretvori u višemjesečnu operaciju.

A upravo to stručnjak i očekuje.

- Od trenutka kad skandal pukne pa do šest mjeseci od sada imat će svakodnevne ‘war room’ sastanke: planiranje, strategiju, rad s odvjetnicima, rad s Beckhamovima, slaganje medijske strategije - kaže.

Nakon toga slijedi provedba plana - pažljivo tempiranje važnih objava, puštanje manje bitnih informacija i odgovaranje na golem broj medijskih upita, koji su, kako kaže, trenutačno masovni.

Ako se cijela situacija tretira kao velika PR kampanja, cijena neće biti mala.

- To bi bilo više od… rekao bih možda pola milijuna. Može biti i više - procjenjuje.

Podsjetimo, Brooklyn je u ponedjeljak prekinuo višemjesečnu šutnju i javno progovorio o dubokom obiteljskom raskolu koji intrigira javnost.

- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nisam kontroliran, zauzimam se za sebe prvi put u životu. Cijelog mog života moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji - stajalo je u objavi.

Optužio ih je za stvaranje lažne slike kroz 'performativne objave na društvenim mrežama, obiteljske događaje i neautentične odnose', i dodao kako je nedavno vlastitim očima vidio 'koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali vlastiti lažni imidž'.

Brooklyn je iznio i niz konkretnih optužbi koje sežu sve do njegova vjenčanja s Nicolom Peltz u travnju 2022. godine. Naveo je da su mu roditelji 'beskrajno pokušavali uništiti vezu' još i prije braka te da s tim nisu prestali.

Jedna od najšokantnijih tvrdnji odnosila se na vjenčanicu njegove supruge. Prema njegovim riječima, majka Victoria 'je u posljednji tren otkazala izradu Nicoline haljine, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, i prisilila je da hitno pronađe novu haljinu'.

Također je naveo da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja pritiskali i 'pokušavali podmititi' da potpiše dokument kojim se odriče prava na svoje ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i buduću djecu.

- Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada se nikad više nisu ponašali isto prema meni - rekao je Brooklyn.

Vrhunac poniženja, kako ga je opisao, dogodio se na svadbi. Planirani romantični prvi ples sa suprugom Nicolom, rekao je, preotela mu je majka.

- Pred naših 500 gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu gdje je bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto nje, čekala me majka. Plesala je vrlo neprimjereno sa mnom pred svima. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije - priznao je.

Upravo zbog tih traumatičnih sjećanja, par je u kolovozu 2025. obnovio svoje bračne zavjete, kako bi 'stvorili nove uspomene na dan vjenčanja koje im donose radost i sreću, a ne tjeskobu i sram'.

Brooklyn je istaknuo da je u njegovoj obitelji javna promocija uvijek bila ispred svega. Obiteljska 'ljubav', kako je rekao, 'određivala se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljate sve kako biste se pojavili i pozirali za obiteljsku fotografiju, čak i ako je to na štetu naših profesionalnih obaveza.'

Demantirao je i nagađanja da ga supruga Nicola kontrolira: 'Moji roditelji su me kontrolirali veći dio mog života. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta je tjeskoba nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam odabrao te sam pronašao mir i olakšanje.'

Svoju izjavu zaključio je porukom da on i njegova supruga ne žele život oblikovan medijskim imidžem i manipulacijama, već samo mir, privatnost i sreću za sebe i svoju buduću obitelj. Zastupnici Davida i Victorije Beckham još se nisu oglasili povodom teških optužbi koje je iznio njihov sin.

