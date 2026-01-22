Tko tu laže? Brooklyn kaže da je Victoria 'otela prvi ples': Sad su se pojavili drugačiji navodi...

Brooklyn Beckham šokirao je svjetsku javnost prije nekoliko dana kada je napokon odlučio progovoriti o odnosima sa svojim roditeljima, bivšim nogometašem Davidom te dizajnericom i nekadašnjom pjevačicom Victoriom. Među brojnim tvrdnjama koje je iznio, stoje i one oko njegovog vjenčanja s Nicolom Peltz 2022. godine, gdje su se pojavile trzavice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham | Video: 24sata/reuters

Jedna od tih tvrdi je i ona da je njegova majka 'ukrala' prvi ples s tada novopečenom suprugom te da je 'neprimjereno' počela plesati s njime. Kako navodi Daily Mail, te tvrdnje su suprotne onima koje je opisao Vogue u izvještaju s vjenčanja. Oni su tada izvijestili kako je prvi ples bio na pjesmu 'Can't Help Falling in Love', a da je Marc Anthony nastupio tek oko 23 sata i izveo pjesmu 'I Need To Know'.

Nadalje, časopis je naveo kako je tada sam Brooklyn pozvao svoju majku da zaplešu zajedno, što je u potpunoj suprotnosti od onoga što je on nedavno rekao: 'Marc Anthony pozvao me na pozornicu, bio je trenutak da romantičan ples s mojom suprugom, no umjesto toga je moja mama čekala da zaplešemo zajedno'.

- Moja mama otela je prvi ples s mojom suprugom, koji smo planirali tjednima unaprijed na romantičnu ljubavnu pjesmu - dodao je, a usto je i naveo kako je Victorijin ples bio 'neprimjeren'.

Nicola je, naveli su izvori bliski paru, bila 'ponižena i bijena što je zasjenjena na vlastitom vjenčanju', a navodno je u suzama napustila dvoranu nakon toga.

S druge strane, izvori bliski Davidu i Victoriji kažu da su Victorijinim postupcima 'nije bilo nimalo zlobe', već da je bila malo pripita i dobro se zabavljala. Kažu i kako su Brooklynovi roditelji bili zgroženi ovim navodima i tvrde kako se 500 gostiju jako dobro zabavljalo te da nitko nije imao nikakav prigovor na ples majke i sina.

Ove Brooklynove tvrdnje dolaze nakon brojnih nagađanja oko odnosa u obitelji. Iako se već i ranije pričalo da nešto između Davida, Victorije i najstarijeg sina 'ne štima', šuškanja su se pojačala nakon što se ni on ni Nicola nisu pojavili na proslavi Davidovog 50. rođendana, a oko Božića se otkrilo i da je cijelu obitelj blokirao na društvenim mrežama. Kasnije su njegovi odvjetnici uputili dopis roditeljima da ga mogu kontaktirati isključivo preko njih...