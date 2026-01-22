I dok Brooklyn tvrdi kako je njegova majka Victoria Beckham 'otela' njegov prvi ples sa suprugom na vjenčanju te 'neprimjereno plesala', reportaža časopisa Vogue sa svadbe sadrži drugačije informacije...
Tko tu laže? Brooklyn kaže da je Victoria 'otela prvi ples': Sad su se pojavili drugačiji navodi...
Brooklyn Beckham šokirao je svjetsku javnost prije nekoliko dana kada je napokon odlučio progovoriti o odnosima sa svojim roditeljima, bivšim nogometašem Davidom te dizajnericom i nekadašnjom pjevačicom Victoriom. Među brojnim tvrdnjama koje je iznio, stoje i one oko njegovog vjenčanja s Nicolom Peltz 2022. godine, gdje su se pojavile trzavice.
Jedna od tih tvrdi je i ona da je njegova majka 'ukrala' prvi ples s tada novopečenom suprugom te da je 'neprimjereno' počela plesati s njime. Kako navodi Daily Mail, te tvrdnje su suprotne onima koje je opisao Vogue u izvještaju s vjenčanja. Oni su tada izvijestili kako je prvi ples bio na pjesmu 'Can't Help Falling in Love', a da je Marc Anthony nastupio tek oko 23 sata i izveo pjesmu 'I Need To Know'.
Nadalje, časopis je naveo kako je tada sam Brooklyn pozvao svoju majku da zaplešu zajedno, što je u potpunoj suprotnosti od onoga što je on nedavno rekao: 'Marc Anthony pozvao me na pozornicu, bio je trenutak da romantičan ples s mojom suprugom, no umjesto toga je moja mama čekala da zaplešemo zajedno'.
- Moja mama otela je prvi ples s mojom suprugom, koji smo planirali tjednima unaprijed na romantičnu ljubavnu pjesmu - dodao je, a usto je i naveo kako je Victorijin ples bio 'neprimjeren'.
Nicola je, naveli su izvori bliski paru, bila 'ponižena i bijena što je zasjenjena na vlastitom vjenčanju', a navodno je u suzama napustila dvoranu nakon toga.
S druge strane, izvori bliski Davidu i Victoriji kažu da su Victorijinim postupcima 'nije bilo nimalo zlobe', već da je bila malo pripita i dobro se zabavljala. Kažu i kako su Brooklynovi roditelji bili zgroženi ovim navodima i tvrde kako se 500 gostiju jako dobro zabavljalo te da nitko nije imao nikakav prigovor na ples majke i sina.
Ove Brooklynove tvrdnje dolaze nakon brojnih nagađanja oko odnosa u obitelji. Iako se već i ranije pričalo da nešto između Davida, Victorije i najstarijeg sina 'ne štima', šuškanja su se pojačala nakon što se ni on ni Nicola nisu pojavili na proslavi Davidovog 50. rođendana, a oko Božića se otkrilo i da je cijelu obitelj blokirao na društvenim mrežama. Kasnije su njegovi odvjetnici uputili dopis roditeljima da ga mogu kontaktirati isključivo preko njih...
