Beckhamovi velikom zabavom proslavili Cruzov 21. rođendan

Obitelj Beckham proteklog je vikenda u velikom stilu obilježila 21. rođendan najmlađeg sina Cruza, priredivši raskošnu proslavu u ekskluzivnom restoranu u Londonu. Iako Cruz službeno puni 21 godinu 20. veljače, slavlje je započelo ranije, uz okupljanje obitelji i bliskih prijatelja.

Roditelji David Beckham i Victoria Beckham pokazali su jedinstvo i ponos dok su slavili sinov važan životni trenutak, unatoč činjenici da najstariji sin Brooklyn Beckham nije bio prisutan. Njegov izostanak, kao i aktualni obiteljski nesporazumi, nisu pokvarili atmosferu, a zabava je potrajala do ranih jutarnjih sati.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Cruz, veliki zaljubljenik u glazbu, odabrao je temu večeri pod nazivom “Grande Beatles Ball”. Prostor je krasio veliki svjetlucavi luster, gosti su stigli u crnim kravatama, a večer je bila upotpunjena luksuznom večerom u tri slijeda. Na jelovniku su se, po Cruzovu izboru, našli pileća krilca i rebarca za predjelo, dok su se za glavno jelo nudili burgeri ili riblji tacosi, piše Daily Mail.

Vrhunac večeri bio je trenutak kada je slavljenik izašao na pozornicu sa svojim novim bendom Cruz Beckham And The Beakers, te pred gostima izveo nekoliko pjesama, čime je simbolično obilježio početak svoje glazbene karijere.

Emotivni trenutak uslijedio je kada su Victoria, Cruzova 14-godišnja sestra Harper i njegova djevojka Jackie Apostel održale dirljiv govor. Cruz nije mogao suspregnuti suze dok je, sjedeći uz oca Davida, slušao riječi podrške žena koje imaju posebno mjesto u njegovu životu.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Za desert su posluženi krafni, gosti su uživali u personaliziranim koktelima, a plesni podij bio je ispunjen do kasno u noć uz nastup tribute benda legendarnih The Beatles.

Victoria je zablistala u elegantnoj tamnoplavoj haljini s halter izrezom, dok je David nosio besprijekorno krojeno odijelo. Par je, vidno sretan, pozirao fotografima sa svojom djecom prije početka večeri. Cruz je privukao pažnju oversized plavim odijelom koje je dizajnirala njegova majka, uz žutu kravatu s uzorkom i crvene tregerice, dok je Jackie Apostel zablistala u crnoj haljini bez naramenica.

Mlađa sestra Harper pozirala je nasmijana u jednostavnoj crnoj haljini, dok je brat Romeo stigao elegantno odjeven, držeći se za ruke s djevojkom Kim Turnbull. Među fotografijama našao se i trenutak kada Cruz i David zajedno promatraju zabavu, kao i snimka slavljenika s djedom Tonyjem Adamsom.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Uz galeriju fotografija s proslave, Victoria je na društvenim mrežama napisala: “Slavimo Cruza ranije!! Toliko te volimo!!!”. Cruz i

Ipak, sjenu na obiteljsko slavlje bacila je činjenica da Brooklyn ponovno nije bio prisutan. Tijekom istog vikenda javno je poručio da će “zauvijek štititi” suprugu Nicola Peltz, dodatno naglašavajući razdor s roditeljima. Njegove riječi dolaze nakon ranijih optužbi na račun obitelji, koje su već mjesecima tema medijskih nagađanja.