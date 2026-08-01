Bio je naš Odisej: Rukama je kršio čaše, krv je letjela po stolu. To ga je odvelo u Cannes

Kad je Saša Petrović na snimanju najslavnije scene "Skupljača perja" uzviknuo: "Rez" - cijeli set je zanijemio. Ekipa je bila u šoku.

Bekim Fehmiu je, naime, u ekstazi koju je proizvela sirenska pjesma Olivere Katarine golim rukama skršio čaše na kavanskom stolu. Stolnjak je zaprskala glumčeva krv. Prava, ali vrijedilo je. Scena je oboje lansirala na svjetsku scenu. Olivera Katarina (koja je u srijedu umrla) nakon "Skupljača perja" 72 dana zaredom je punila parišku Olimpiju, dok je Fehmiu u Cannesu imao susret koji će mu promijeniti cijeli život. Oduševljen njegovom rolom Belog Bore, mišićavim, atletskim torzom i muževnom fizionomijom, slavni producent Dino De Laurentiis ponudio mu je ulogu Odiseja u najvećoj europskoj televizijskoj produkciji, prvoj TV koprodukciji Starog kontinenta snimanoj u koloru. Dotad nepoznatom glumcu s Balkana za glavnu ulogu u prestižnom projektu ponudio je golemi honorar, ali ga je Fehmiu - odbio. Zatražio je više!

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Talijan je bio zaprepašten, Bekimov agent sleđen, ali glumac je dobio koliko je zatražio. Nije bio skroman, premda nije znao ni talijanski ni engleski, no imao je samopouzdanje i talent za učenje jezika. Kako je to išlo, ispričala je nedavno za naš list Branka Petrić, njegova supruga i doživotna ljubav, inače rodom sa Sušaka.

- Ja sam mu, kao kolegica, ne sluteći što će biti između nas, često pomagala oko jezika. Bekim je u Zagrebu snimao 'Odiseju', a mi se još nismo vjenčali. Bilo je to poslije velikog uspjeha filma 'Skupljači perja'. Cannes, Shirley MacLaine, ma čudo. Rad na 'Odiseji' bio je prava utrka, tekstove je u početku dobivao i na engleskom, pa je morao prevoditi. Ja sam mu pomagala, prevodili smo zajedno. Brzo je morao savladati engleski i talijanski kako bi uopće mogao komunicirati. Devet mjeseci kasnije rodio se Uliks. Eto, takva je bila sreća tog mojeg posjeta Zagrebu. I tako je dobio ime, na engleskom Ulysses, kod nas Uliks, a Grci kažu Odiseo - prisjetila se Branka Petrić.

Bekimov i Brankin sin, Uliks Fehmiu, danas je cijenjeni glumac - nastupao je i u našim serijama - a otac je kao Odisej ostao nezaboravan, neki kažu, možda i najbolji koji se ikad okušao u toj ulozi, a okušalo ih se puno, i to su uvijek bile zvijezde, od Ralpha Fiennesa do Matta Damona.

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Bekim Fehmiu imao je sve - čvrst izgled, jak karakter, glumački talent. Imao je i hrabrosti odbiti prvu ponudu, i smjelosti primiti ulogu na jeziku koji ne zna ni beknuti, uz to glavnu i veliku, zahtjevnu. Serija ima osam epizoda. No uspio je iznad svih očekivanja. Kritičar talijanskog lista Corriere della Sera napisao je nakon gledanja serije kako je "...Fehmiu Odisej kojega smo čekali stoljećima. Njegova muškost nije napadna, ona je dostojanstvena i arhaična. On ne glumi mit, on ga živi". Fehmiu je preko noći stekao golemu popularnost u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Italija ga je doslovno obožavala, a serija se i danas smatra klasikom talijanske televizije. Kritičari su isticali njegovu specifičnu "unutrašnju vatru" i "asketski izgled koji je savršeno odgovarao Homerovu lutalici".

- Čarobna Irena Papas, također Albanka, samo iz Grčke, i Fehmiu djeluju superiorno u odnosu na Matta Damona i Anne Hathaway" - piše talijanski magazin Libero.

U svom je kulturnom pregledu njihov novinar zaključio kako moderni, digitalni specijalni efekti ne mogu zamijeniti ljudsku ekspresiju.

- Ovo remek-djelo talijanske i jugoslavenske kinematografije s Bekimom i Irene i nakon više od pola stoljeća fantastično drži korak s modernim holivudskim blockbusterima upravo zbog snage emocije svojih glumaca - zaključio je novinar Libera.

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- Sve u 'Odiseji' je genijalno, cijela ekipa sjajna - rekla je Branka Petrić i dodala: "Ali nikad nisam imala dojam da je to njemu bitno. Nije se ponašao kao zvijezda, nikad. Ako je smatrao da treba odigrati zvijezdu, onda bi to odglumio, i to baš autentično. Njih dvoje, Bekim i Irene Papas, kad se nađu u kadru, za mene su bili simbol ljepote Balkana".

Nakon snimanja "Odiseje", Fehmiu je otišao na Kosovo te od honorara zbrinuo majku i dio obitelji. Nije škrtario niti mu je novac bio presudan. Uspjeh "Odiseje" osigurao mu je i prvu veliku holivudsku ulogu, u filmu "Avanturisti", snimanu po bestseleru Harolda Robinsa. Bio je prvi glumac iz Istočnog bloka koji je potpisao ugovor za veliku hollywoodsku produkciju tijekom Hladnog rata, no uloga Porfirija Rubirose, najslavnijeg latino ljubavnika 20. stoljeća, nije bila uspješna poput Odiseja. To je usporilo njegov uspon u sam vrh Hollywooda, no i dalje je dobivao velike uloge. Nastupio je u nizu filmova: u vesternu "Dezerter" (1971.) igrao je glavnu ulogu, potom je nastupio u "Posljednjim snjegovima proljeća" (L'ultima neve di primavera, 1973.), velikom talijanskom hitu u kojem je igrao emotivnu ulogu oca. Slijedila je "Dozvola za ubojstvo" (Permission to Kill, 1975.) s Avom Gardner i Dirkom Bogardeom, pa "Salon Kitty" (1976.) Tinta Brassa, a zatim "Crna nedjelja" (Black Sunday, 1977.), akcijski triler Johna Frankenheimera, u kojem je tumačio lik palestinskog terorista. Bekim Fehmiu bio je na korak od dobivanja uloge i u kultnom "Kumu". Trebao je glumiti Michaele Corleonea (ulogu je dobio Al Pacino), dok je don Vita trebao glumiti Jovan Janićijević "Janaćko", poznatiji kao Burduš.

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- Divni glumac Jovan Janićijević, nezaboravni Burduš iz serije 'Muzikanti', bio je u Los Angelesu mjesec dana. Čak su i novine pisale o tome kako je bio gost Johna Waynea,. Ponuđena mu je glavna uloga don Corleonea u filmu 'Kum' pod uvjetom da nauči jezik. Mene su već odredili za ulogu Michaela, njegova mlađeg sina. Janićijević se više nikad nije vratio u Los Angeles - napisao je Fehmiu u memoarima objavljenima pod naslovom "Blistavo i strašno".

Prisjetio se da je u Rimu 1971. posjetio Dina De Laurentiisa i njegovu suprugu, kad je u jednom trenutku čuveni producent upitao: "Zašto se onaj tvoj kolega nije vratio u Los Angeles da nauči engleski za ulogu u filmu 'Kum'?. Ali sad su odlučili, nažalost, da svi glumci budu Amerikanci".

Janićijević je u Jugoslaviji skrivio prometnu nesreću pa su producenti odustali od naših glumaca i odlučili se za domaće. Da je odigrao Michaela Corleonea, Fehmiu bi zacementirao svjetsku slavu, ali i ovako ulazi u glumački Panteon. Ni šest desetljeća kasnije njegova homerska slava nije zamrla, on je postao neka vrsta Charltona Hestona s Balkana. Serija se i danas prikazuje na televizijama, a možete je, s prijevodom, pogledati i na YouTubeu. U jednoj od suvremenih najava TV serije na talijanskoj televiziji čitamo kako je nakon njegove role nakon gledanja serije nemoguće zamisliti homerskog heroja s licem i građom drugačijom od njegove.

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- Dino De Laurentis je povukao genijalan potez s castingom. Odisej u interpretaciji Fehmiua, koji je eksplodirao u filmu 'Skupljači perja', donosi portret koji je bliži psihološkom filmu krize identiteta nego klasičnom akcijskom junaku. S antičkim licem Irene Papas, to je intelektualni kolos - piše Cinematografo.it.

- Zvali su ga 'Balkanski Valentino' - rekla je Branka Petrić u jednom intervjuu i dodala: "Gdje god bismo se pojavili u Italiji ili Francuskoj, žene su vrištale. Ja sam se samo smješkala jer sam znala da on pripada samo meni i svojoj umjetnosti. On nije bio čovjek od afera, bio je čovjek od principa".

S Avom Gardner je u "Dozvoli za ubojstvo" imao nevjerojatnu kemiju. Mediji su brujali o tome kako ga je Ava opsjedala, no on je ostao profesionalan do kraja.

Samosvjestan, svoj, Bekim Fehmiu krajem osamdesetih sve se teže nosio s nadirućim srpskim nacionalizmom. Zapao je u depresiju, povukao se u sebe. Godine 1987. demonstrativno je napustio predstavu "Gospođa ministarka" u beogradskom kazalištu i više se nikad nije vratio na daske.

Bekim Fehmiu okončao je život 2010. godine u svojem stanu u Beogradu. Prema njegovoj vlastitoj želji, tijelo mu je kremirano, a pepeo prosut u rijeku Bistricu u njegovu rodnom Prizrenu, na Kosovu.