Belgijska novinarka za 24sata: Ruben je ovdje kao 'plavi bog'

Nekoliko dana nakon objave u medijima da se Blanka Vlašić službeno rastala od belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, razgovarali smo s belgijskim predstavnicima medija koji opisuju kako Rubena i razvod doživljavaju u Belgiji. Blankin otac je za Vjerujem.hr potvrdio da su razvedeni još od listopada, no na vijest o razvodu Ruben je u eteru "Radio 2" odmah komentirao da je nazvao Blanku tvrdeći da je i ona bila 'zatečena tom informacijom'.

Foto: Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram

- Koliko možemo iščitati iz hrvatskih medija, kod vas se Ruben spominje kao novinar za kojeg nitko ne bi znao bez Blanke Vlašić. Za Hrvatsku je to vjerojatno točno. No kod nas vam njega zovu 'plavim bogom javne televizije. Naime, Ruben radi za VRT, flamansku javnu radioteleviziju i u Flandriji je on već godinama poznati radijski i televizijski novinar. Osim sportskog novinarstva, Ruben ima i radijsku emisiju subotom ujutro na jednoj vrlo popularnoj radio postaji – priča nam novinarka jednog od najčitanijih belgijskih dnevnih listova i portala.

- Unatoč svemu što se o njemu piše, on je i dalje omiljen kod velikog dijela publike. Upravo zato što radi po svom, živi svoj život kako želi i ne mari za propise ili očekivanja javnosti. Nedavno je počeo graditi i DJ karijeru, već je puštao glazbu u raznim malim i velikim klubovima. Svoj nastup u klubu Carré u Willebroeku najavio je sloganom "What women want". Uživa u pažnji, u svom imidžu i čini se da sada na tome i zarađuje. No, pojavljuju se i pukotine u tom imidžu – nastavlja novinarka. Rubenu njihova javnost prašta sve, štoviše podržava ga, osim kad je u pitanju kršenje zakona i propisa.

Foto: MAJA PRGOMET/FACEBOOK/INSTAGRAM

- Proteklih mjeseci morao je često izlaziti pred prometni sud, između ostalog, zbog vožnje bez vozačke dozvole, pričanja na mobitel za volanom... Mnogima to ovdje nije zabavno... - pojasnila je. Ruben nakon radijskog istupa više ne komentira odnos s Blankom, a belgijski novinari, kažu da je njihova javnost zbunjena razvodom jer su nedavno vidjeli Blanku, Rubena i sina zajedno u restoranu.

- Ruben tvrdi da je Blanka sa sinom bila u Belgiji prije dva tjedna, a i naši čitatelji su posvjedočili da su ih vidjelu u jednoj konobi u Puursu i da su djelovali kao mala skladna obitelj. Zbog toga nam je vijest o razvodu bila toliko nevjerojatna – dodaje novinarka. Belgijanci, kaže, nikako nisu mogli povezati Blanku i Rubena kao par jer imaju tolio različite svjetonazore.

Belgijski portal HLN u nakon vijesti o razvodu braka u jednom od svojih tekstova zaključuje: "Čovjek se pita kako se žena, koja je 2013. godine bila je zaštitno lice konzervativne kampanje za tradicionalnu obitelj i vatrena propovjednica čednosti, može pomiriti sa suprugom koji otvoreno živi punim plućima u Belgiji..."