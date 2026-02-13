Razvod tek odjeknuo, a Blankin Ruben već uz fatalnu plesačicu

Nedugo nakon što je odjeknula vijest da su Blanka Vlašić (42) i Ruben Van Gucht (39) službeno okončali brak, bivši suprug proslavljene hrvatske atletičarke oglasio se na društvenim mrežama.

Van Gucht je na Instagramu podijelio snimku iz restorana i noćnog kluba u Belgiji, na kojoj se vidi plesačica kako zavodljivo pleše tik uz njegov stol. Prema svemu sudeći, medijski napisi o njegovu ljubavnom životu nimalo ga ne opterećuju.

Podsjetimo, portal Vjerujem.hr. nedavno je objavio da je naša proslavljena atletičarka dobila razvod od belgijskog novinara. O njihovim problemima u braku šuška se već neko vrijeme, otkad je Ruben izjavio kako su njih dvoje zapravo u 'otvorenom braku'. Sportski novinar i uspješna atletičarka su se vjenčali 2022. godine, a iste su godine dobili i sina Monda.

Međutim, u posljednje vrijeme se Rubena može često u javnosti vidjeti s drugim ženama. Njegov se privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je i veza s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije nekoliko mjeseci izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom. U posljednje vrijeme mu društvo pravi nizozemska manekenka Valentine Besard.

Blanka se nedavno pojavila u javnosti, na predstavljanju splitskog maratona, a mnogi su tad primijetili kako ne nosi vjenčani prsten.