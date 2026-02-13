Obavijesti

Razvod tek odjeknuo, a Blankin Ruben već uz fatalnu plesačicu

Foto: Instagram

Vijest o razvodu Blanke Vlašić i belgijskog novinara Rubena Van Guchta tek je odjeknula, a on se već oglasio i to potezom koji je mnoge šokirao

Nedugo nakon što je odjeknula vijest da su Blanka Vlašić (42) i Ruben Van Gucht (39) službeno okončali brak, bivši suprug proslavljene hrvatske atletičarke oglasio se na društvenim mrežama. 

LJUBAVI PROSLAVLJENE SPORTAŠICE FOTO Evo koga je sve Blanka Vlašić ljubila prije Rubena
FOTO Evo koga je sve Blanka Vlašić ljubila prije Rubena

Van Gucht je na Instagramu podijelio snimku iz restorana i noćnog kluba u Belgiji, na kojoj se vidi plesačica kako zavodljivo pleše tik uz njegov stol. Prema svemu sudeći, medijski napisi o njegovu ljubavnom životu nimalo ga ne opterećuju.

Foto: Instagram/screenshot
Foto: Instagram/screenshot

Podsjetimo, portal Vjerujem.hr. nedavno je objavio da je naša proslavljena atletičarka dobila razvod od belgijskog novinara. O njihovim problemima u braku šuška se već neko vrijeme, otkad je Ruben izjavio kako su njih dvoje zapravo u 'otvorenom braku'.  Sportski novinar i uspješna atletičarka su se vjenčali 2022. godine, a iste su godine dobili i sina Monda.  

Foto: Instagram/

Međutim, u posljednje vrijeme se Rubena može često u javnosti vidjeti s drugim ženama.  Njegov se privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je i veza s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije nekoliko mjeseci izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom. U posljednje vrijeme mu društvo pravi nizozemska manekenka Valentine Besard.

Foto: Instagram

Blanka se nedavno pojavila u javnosti, na predstavljanju splitskog maratona, a mnogi su tad primijetili kako ne nosi vjenčani prsten. 

