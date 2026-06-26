Obavijesti

Show

Komentari 0
MANEKENKA U SUZAMA

Bella Hadid je slomljena zbog lajmske bolesti: 'Budim se s boli, ništa mi više ne pomaže'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Bella Hadid je slomljena zbog lajmske bolesti: 'Budim se s boli, ništa mi više ne pomaže'
11
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Slavna manekenka podijelila je niz emotivnih objava u kojima je opisala koliko joj lajmska bolest otežava svakodnevni život te poslala poruku podrške svima koji prolaze kroz sličnu borbu

Admiral

Bella Hadid (29) progovorila je o teškoj svakodnevici s lajmskom bolešću. Slavna manekenka na Instagramu je podijelila niz emotivnih objava u kojima je iskreno opisala fizičke i psihičke posljedice kronične bolesti.

NIŠTA NE PREPUŠTA MAŠTI Sve joj se vidi! Bella u Cannesu pokazivala grudi, a na jahti je u mini tangicama otkrila guzu
Sve joj se vidi! Bella u Cannesu pokazivala grudi, a na jahti je u mini tangicama otkrila guzu

Na početku objave objasnila je koliko joj je teško riječima opisati sve kroz što prolazi.

- Zastrašujuće je pokušavati objasniti bol, iscrpljenost, umor, tjeskobu, moždanu maglu, infekcije i traume. Sve to vodi do teške izolacije i depresije, posebno kada traje dugo - napisala je.

Premiere of FX's original series The Beauty
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Dodala je kako je najteže to što daje sve od sebe da pronađe rješenje.

- Posebno kada pokušaš sve što možeš. Čitaš knjige, istražuješ simptome, pokušavaš sam pronaći odgovore. Tražiš pravi protokol, pravu rutinu, pravi tretman... Napokon imaš nekoliko dobrih dana i pomisliš da si uspio. A onda se pogoršanje vrati i odjednom se više ništa ne čini sigurnim - priznala je.

Zbog nepredvidivosti bolesti, kaže, često mora otkazivati planove jer nikada ne zna kako će se osjećati.

- Budiš se s tjeskobom koja već živi u tvom tijelu. Osjećaš fizičku bol prije nego što stopala dotaknu pod. I nekako ipak moraš pronaći snagu da preživiš još jedan dan u tijelu i umu koji su potpuno iscrpljeni - napisala je.

NA KREACIJI RADILO 130 LJUDI FOTO Bella Hadid zablistala na crvenom tepihu s dekolteom do pupka, svi pričaju o ovoj haljini
FOTO Bella Hadid zablistala na crvenom tepihu s dekolteom do pupka, svi pričaju o ovoj haljini

Manekenka je priznala da je s godinama naučila skrivati koliko joj je teško.

- Ponekad se čini nemogućim da netko to doista razumije, osim ako i sam nije prošao nešto slično ili nije volio nekoga tko jest - poručila je.

Istaknula je kako želi ohrabriti sve koji prolaze sličnu borbu.

- Postoji svjetlo, čak i ako ga danas ne možete vidjeti. Postoji nada - napisala je prije nego što je podijelila rečenicu koju često ponavlja sama sebi kada joj je najteže.

- Moram se podsjetiti da iscjeljenje nije linearno. Vjerujem da Bog pred nas stavlja samo ono što možemo nositi, čak i kada u tom trenutku ne razumijemo zašto. Vjerujem da postoji dublja svrha svih stvari u životu - dodala je.

Foto: Instagram

Dodala je kako vjeruje da svaka teškoća ostavlja neku važnu lekciju.

- Svaka teškoća ostavlja nam lekciju, dublje suosjećanje ili snagu za koju nismo znali da je imamo. To nas vodi prema ljudima, mjestima i iskustvima koja danas imamo. Toliko sam zahvalna na životu, ali nije lako živjeti u tijelu koje ima više teških nego dobrih dana. Ponekad je teško pronaći radost, svrhu ili razlog čak i da izađem iz kuće... Ali nastavit ćemo pokušavati. Uvijek! - napisala je.

Objavu je zaključila emotivnom porukom svim pratiteljima koji se možda bore sa sličnim problemima.

- Voljeni ste. Potrebni ste. Vaš život ima svrhu. Prebrodit ćete svako razdoblje kroz koje vas život provede. Volimo vas i duboko vas čuvamo - poručila je.

golišava izdanja slavnih dama FOTO Gole ili ne? Nose haljine, a vide im se tangice, bradavice...
FOTO Gole ili ne? Nose haljine, a vide im se tangice, bradavice...

Nakon toga objavila je i selfie na kojem plače te priznala da se ovaj put nikako ne uspijeva oporaviti.

- Ne mogu se otresti ovog pogoršanja. Spavala sam 11 sati i stalno ponovno zaspim - napisala je.

Dodala je da je prošla sve moguće terapije koje su joj preporučili liječnici, ali bez uspjeha.

- Odradila sam sve protokole svakog liječnika kojeg sam posjetila. I dalje ništa ne pomaže. U međuvremenu sam si dijagnosticirala još 12 bolesti, tako da je i to nešto - našalila se.

The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "La Bataille de Gaulle: L'Age de fer" Out of competition - Red Carpet Arrivals
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Otkrila je i da joj je običan odlazak do kuhinje predstavljao velik napor.

- Ostajem bez daha dok hodam do kuhinje. Mislim da mi nijedna moždana stanica danas ne radi, a ove dvije koje su ostale međusobno se svađaju. Ipak sam se uspjela otuširati bez da se onesvijestim. Ako znate, znate... Danas mi se to činilo kao golemo postignuće - napisala je.

BILO JE TEŠKO Bella Hadid: Morala sam odbiti poslove radi bolesti. Zbog toga sam se osjećala zamjenjivo...
Bella Hadid: Morala sam odbiti poslove radi bolesti. Zbog toga sam se osjećala zamjenjivo...

Na kraju je na Instagram Storyju podijelila i dva videa kreatora sadržaja Olivera Georgea, koji kroz humor prikazuje svakodnevni život s kroničnom bolešću. U videima govori o stalnoj iscrpljenosti, nepredvidivim simptomima i izazovima s kojima se osobe koje žive s kroničnim bolestima suočavaju iz dana u dan.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kuma Janica Kostelić, suze i stihovi Tereze: Ovako je bilo na vjenčanju Antonije Blaće...
PROŠLO JE 11 GODINA

FOTO Kuma Janica Kostelić, suze i stihovi Tereze: Ovako je bilo na vjenčanju Antonije Blaće...

RTL-ova voditeljica Antonija Blaće i njezin suprug Hrvoje Brlečić danas slave godišnjicu braka. Točno prije jedanaest godina izrekli su sudbonosno 'da' u jednoj od najljepših zagrebačkih crkvi, svetom Marku na Gornjem gradu
FOTO Štefica iz 'Života na vagi' se prepolovila pa pokazala posljedice: 'Nije sve savršeno'
SAD IMA 79 KILOGRAMA

FOTO Štefica iz 'Života na vagi' se prepolovila pa pokazala posljedice: 'Nije sve savršeno'

Štefica Sever je 2022. godine u 'Život na vagi' ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Lani je otkrila kako je laška za 70 kilograma. Promijenila je stil života, a počela je i planinariti. Sad je pokazala ono o čemu se nakon velikih transformacija rijetko govori.
FOTO Rakitićeva Raquel opet je pokazala isklesano tijelo: Ovog je puta guza u prvom planu
U BADIĆU

FOTO Rakitićeva Raquel opet je pokazala isklesano tijelo: Ovog je puta guza u prvom planu

Lijepa Španjolka cijelu je zimu naporno trenirala kako bi svoje tijelo dovela do savršenstva, a izgleda da joj je to pošlo za rukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026