Bella Hadid je slomljena zbog lajmske bolesti: 'Budim se s boli, ništa mi više ne pomaže'

Bella Hadid (29) progovorila je o teškoj svakodnevici s lajmskom bolešću. Slavna manekenka na Instagramu je podijelila niz emotivnih objava u kojima je iskreno opisala fizičke i psihičke posljedice kronične bolesti.

Na početku objave objasnila je koliko joj je teško riječima opisati sve kroz što prolazi.

- Zastrašujuće je pokušavati objasniti bol, iscrpljenost, umor, tjeskobu, moždanu maglu, infekcije i traume. Sve to vodi do teške izolacije i depresije, posebno kada traje dugo - napisala je.

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Dodala je kako je najteže to što daje sve od sebe da pronađe rješenje.

- Posebno kada pokušaš sve što možeš. Čitaš knjige, istražuješ simptome, pokušavaš sam pronaći odgovore. Tražiš pravi protokol, pravu rutinu, pravi tretman... Napokon imaš nekoliko dobrih dana i pomisliš da si uspio. A onda se pogoršanje vrati i odjednom se više ništa ne čini sigurnim - priznala je.

Zbog nepredvidivosti bolesti, kaže, često mora otkazivati planove jer nikada ne zna kako će se osjećati.

- Budiš se s tjeskobom koja već živi u tvom tijelu. Osjećaš fizičku bol prije nego što stopala dotaknu pod. I nekako ipak moraš pronaći snagu da preživiš još jedan dan u tijelu i umu koji su potpuno iscrpljeni - napisala je.

Manekenka je priznala da je s godinama naučila skrivati koliko joj je teško.

- Ponekad se čini nemogućim da netko to doista razumije, osim ako i sam nije prošao nešto slično ili nije volio nekoga tko jest - poručila je.

Istaknula je kako želi ohrabriti sve koji prolaze sličnu borbu.

- Postoji svjetlo, čak i ako ga danas ne možete vidjeti. Postoji nada - napisala je prije nego što je podijelila rečenicu koju često ponavlja sama sebi kada joj je najteže.

- Moram se podsjetiti da iscjeljenje nije linearno. Vjerujem da Bog pred nas stavlja samo ono što možemo nositi, čak i kada u tom trenutku ne razumijemo zašto. Vjerujem da postoji dublja svrha svih stvari u životu - dodala je.

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Dodala je kako vjeruje da svaka teškoća ostavlja neku važnu lekciju.

- Svaka teškoća ostavlja nam lekciju, dublje suosjećanje ili snagu za koju nismo znali da je imamo. To nas vodi prema ljudima, mjestima i iskustvima koja danas imamo. Toliko sam zahvalna na životu, ali nije lako živjeti u tijelu koje ima više teških nego dobrih dana. Ponekad je teško pronaći radost, svrhu ili razlog čak i da izađem iz kuće... Ali nastavit ćemo pokušavati. Uvijek! - napisala je.

Objavu je zaključila emotivnom porukom svim pratiteljima koji se možda bore sa sličnim problemima.

- Voljeni ste. Potrebni ste. Vaš život ima svrhu. Prebrodit ćete svako razdoblje kroz koje vas život provede. Volimo vas i duboko vas čuvamo - poručila je.

Nakon toga objavila je i selfie na kojem plače te priznala da se ovaj put nikako ne uspijeva oporaviti.

- Ne mogu se otresti ovog pogoršanja. Spavala sam 11 sati i stalno ponovno zaspim - napisala je.

Dodala je da je prošla sve moguće terapije koje su joj preporučili liječnici, ali bez uspjeha.

- Odradila sam sve protokole svakog liječnika kojeg sam posjetila. I dalje ništa ne pomaže. U međuvremenu sam si dijagnosticirala još 12 bolesti, tako da je i to nešto - našalila se.

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Otkrila je i da joj je običan odlazak do kuhinje predstavljao velik napor.

- Ostajem bez daha dok hodam do kuhinje. Mislim da mi nijedna moždana stanica danas ne radi, a ove dvije koje su ostale međusobno se svađaju. Ipak sam se uspjela otuširati bez da se onesvijestim. Ako znate, znate... Danas mi se to činilo kao golemo postignuće - napisala je.

Na kraju je na Instagram Storyju podijelila i dva videa kreatora sadržaja Olivera Georgea, koji kroz humor prikazuje svakodnevni život s kroničnom bolešću. U videima govori o stalnoj iscrpljenosti, nepredvidivim simptomima i izazovima s kojima se osobe koje žive s kroničnim bolestima suočavaju iz dana u dan.