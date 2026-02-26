Bella Hadid: Morala sam odbiti poslove radi bolesti. Zbog toga sam se osjećala zamjenjivo...

Manekenka Bella Hadid (29) iskreno je progovorila o osobnom rastu, zdravlju i pronalasku ravnoteže između privatnog i poslovnog života u razgovoru za Vogue Italia.

U intervjuu je Bella priznala kako joj je učenje postavljanja granica bilo jedno od najtežih, ali i najvažnijih životnih lekcija. Otkrila je da je zbog intenzivnog liječenja lajmske bolesti morala odbiti 'svaki posao gotovo godinu dana'.

Foto: Brendan McDermid

- Bilo je to emotivno jer se osjećaš zamjenjivo - priznala je.

Ta pauza, iako teška, donijela joj je novu perspektivu. Danas kaže da se osjeća usklađenije sa sobom nego ikada prije. Bella trenutno dio vremena provodi u Teksasu, gdje uživa u jednostavnijem načinu života.

- Biti u Teksasu sa svojim konjima i psom, imati stvaran život, a onda se vratiti poslu, to sve čini ispunjenijim - objasnila je.

Foto: Brendan McDermid

Dodala je kako njezin prijašnji pogled na posao 'nije bio održiv' te da kroz terapiju uči odvajati svoju osobnu vrijednost od profesionalnih uspjeha.

Posebno snažna bila je njezina izjava o učenju izgovaranja riječi 'ne'.

- Toliko dugo je govoriti ne poslu značilo - tko sam ja da išta odbijem? Onda sam to morala otpustiti i reći si - ljudi sada dovoljno dobro znaju moje srce i osobnost. Mogu birati projekte s ljudima koje volim, kojima vjerujem i koje poštujem. I to je dovoljno. I ja sam dovoljna - istaknula je.

Foto: Instagram

Bella živi s lajmskom bolešću od svoje 16. godine.

Lajmska bolest je infekcija koju uzrokuje bakterija Borrelia burgdorferi, a prenose je krpelji. Najčešća je u Sjevernoj Americi, Europi i dijelovima Azije, a broj zaraženih raste tijekom toplijih mjeseci kada ljudi više borave u prirodi. U roku od 2 do 30 dana nakon ugriza krpelja u većini slučajeva pojavljuje se crvenilo na koži (erythema migrans), koje može biti ovalnog ili prstenastog oblika i polako se širi te doseže promjer najčešće veći od 5 centimetara. To je crvenilo obično dugo prisutno (i do nekoliko tjedana), a u sredini postupno blijedi, stvarajući karakterističan oblik. Uz tipičan osip na koži, mogu se razviti nespecifični simptomi, poput malaksalosti, umora, zimice, vrućice, glavobolje, ukočenoga vrata, bolova u mišićima i zglobovima te povećanje limfnih čvorova, a to može trajati i nekoliko tjedana u neliječenih bolesnika.

Tijekom godina Bella je otvoreno dijelila uspone i padove svog liječenja.

Foto: Instagram

U kolovozu 2023. godine na Instagramu je napisala da je nakon intenzivnog programa liječenja 'napokon zdrava'. No lani je ponovno podijelila fotografije iz bolničkog kreveta uz poruku: 'Žao mi je što uvijek nestanem. Volim vas.'

Njezina majka Yolanda tada je objavila emotivnu poruku podrške, nazvavši je 'ratnicom' i poručivši da će zajedno nastaviti borbu za bolje dane.