Bella Hadid: Moje je srce uz narod Irana i svakog civila...

Američka manekenka Bella Hadid ponovno je iskoristila svoju veliku platformu na društvenim mrežama kako bi pozvala na zaštitu civila u Iranu usred sve intenzivnijih sukoba i zajedničkih američko‑izraelskih napada. U objavi je podijelila kontakte humanitarnih organizacija i naglasila da obični ljudi često snose posljedice odluka koje donose vlade.

Hadid, koja je palestinsko‑nizozemskih korijena, na Instagramu je objavila niz fotografija kojima apelira na zaštitu civila pogođenih sukobom. Uz grafiku Međunarodnog odbora Crvenog križa s porukom 'Civili moraju biti zaštićeni', napisala je: 'Moje je srce uz narod Irana i svakog civila, ma gdje bio, koji se našao usred vladinih odluka i vojne eskalacije. Bez obzira na to gdje živimo, sigurnost, dostojanstvo i mir nikad ne bi smjeli biti upitni'.

Three Floors Premiere, Cannes Film Festival | Foto: Doug Peters/PA Images/PIXSELL

Manekenka je istaknula kako su nevini ljudi prečesto kolateralna šteta moćnika te dodala da budućnost Irana pripada njegovu narodu, a ne onima koji ga žele ušutkati ili iskoristiti. Njezina objava bila je i poziv na podršku humanitarnim organizacijama kao što su Međunarodni odbor Crvenog križa, Iransko društvo Crvenog polumjeseca i Save the Children. Hadid je podijelila i snimke zaslona izjava tih organizacija, posebno apelirajući na zaštitu djece pogođene nasiljem i nesigurnom situacijom.

- Iza naslova su stvarne obitelji, stvarni strah i stvarni ljudski životi. Najvažnije je zaštititi civile, spriječiti daljnju eskalaciju i sjetiti se naše zajedničke ljudskosti - poručila je Hadid.

Ovaj apel dolazi u trenutku kad se manekenka već godinama bori s kroničnom lajmskom bolešću, koja joj je dijagnosticirana još u tinejdžerskim godinama i zbog koje je u posljednje vrijeme morala odbijati neke poslovne prilike i proći intenzivno liječenje. Lajmska bolest uzrokuje simptome poput ekstremnog umora, bolova u zglobovima, 'mentalne magle' i drugih tegoba, zbog čega je Hadid često morala uzeti stanku od modelinga i javnih nastupa. Njezina majka Yolanda Hadid opisivala je borbu svoje kćeri kao tešku i dugotrajnu, nazivajući je “ratnicom” u svakodnevnoj borbi s nevidljivom bolešću.

Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw