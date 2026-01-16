Ben Affleck: Ne želim da moja djeca potrate život na glumu

Glumac Ben Affleck (53) je na premijeri filma 'The Rip' otkrio kako on i bivša supruga Jennifer Garner žele svojoj djeci dati slobodu da sami pronađu svoj put, a ne da idu njihovim stopama.

S glumicom ima djecu Violet (20), Seraphinu (17) i Samuela (13).

Foto: Hubert Boesl/DPA

- Kad imaš javni život, to stavlja dodatni teret na djecu. To je komplicirano. Najviše želimo da imaju prostora otkriti što žele u životu - rekao je Affleck.

Dodao je kako ih nikada ne bi gurao u glumu:

- Pametni su, divni i volimo ih. Ponosni smo na njih… i nadamo se da neće potratiti život glumom - našalio se.

Foto: Profimedia/Pool

Affleck je istaknuo i koliko se njihovo odrastanje razlikuje od njegovog:

- U neku ruku, anonimnost i borba na početku bili su blagoslov. Mi smo krenuli doslovno iz ničega, iz sredine ‘nigdje’ - kaže glumac.

Ranije je govorio i o najstarijoj kćeri Violet, za koju kaže da je povukla na majku, a posebno je ponosan na njezin govor u Ujedinjenim narodima o dugoročnim posljedicama pandemije na djecu.

Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS

- Ne mogu vam opisati koliko sam ponosan. Imam sjajnu partnericu u roditeljstvu i divnu djecu. To je doista radost mog života - rekao je.

Sličnog je mišljenja i Garner, koja je priznala da je roditeljstvo danas drugačije:

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

- Djeca su tako cool. Sad je roditeljstvo više stvar suzdržavanja, moraš ih pustiti da odrastu i sami donose odluke - rekla je. Tada je, govoreći o razvodu, priznala da joj je najteže pala činjenica o raspadanju obitelji i gubitku pravog partnerstva i prijateljstva.

Bivši supružnici vjenčali su se 2005. godine. Razišli su se deset godina kasnije, a razvod je finaliziran 2018. godine.