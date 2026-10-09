Ben Affleck pohvalio je obje svoje bivše supruge Jennifer

Tijekom promotivne turneje novog filma 'Animals' koji danas stiže na Netflix, Ben Afflecka pitali su što misli o glumačkim sposobnostima svoje bivše supruge Jennifer Lopez. Affleck je bio producent njezina filma 'Kiss of the Spider Woman' iz 2025., za koji su mnogi smatrali da joj je trebao donijeti nominaciju za Oscara, baš kao i uloga u filmu 'Hustlers'. Lopez ni za jednu od tih uloga nije bila nominirana, a na pitanje misli li da je kritičari i Akademija često zanemaruju, Affleck je priznao da je 'pristran'.

- Izuzetno poštujem i cijenim sve što ona može napraviti, kazao je Affleck i doda da, po njegovom iskustvu, nagrade ne odražavaju uvijek kvalitetu nečijeg rada.

- Primijetio sam da komercijalni uspjeh nekog projekta nije uvijek u skladu s mojim ukusom. To je dio tog neobičnog, subjektivnog posla u koji ljudi unose mnogo vlastitih stavova i iskustava, kazao je Affleck. U intervjuu za Variety spomenuo je i svoju drugu bivšu suprugu, Jennifer Garner. Govoreći o svojoj produkcijskoj kući 'Artists Equity' kazao je kako se danas očekuje da umjetnici zarađuju i izvan svojeg primarnog posla.

- Danas imate vlastiti identitet na društvenim mrežama. Radite na njegovu izgrađivanju. Vidio sam kako su Jennifer Lopez i Jennifer Garner sjajno razvijale svoju prisutnost na tim platformama i stvorile vrijednost, kazao je Affleck, dodavši da on takvo što ne bi mogao raditi.

- Nemojte misliti da to nije pravi posao. Ja to ne bih mogao. Što bih ja tamo, snimao unboxing videe?, kazao je glumac.