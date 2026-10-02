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'ANIMALS'

Ben Affleck i Matt Damon su predstavili novi zajednički film: Htio da mu bivša glumi suprugu

Piše Magdalena Mucić,
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Ben Affleck i Matt Damon su predstavili novi zajednički film: Htio da mu bivša glumi suprugu
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Foto: Mario Anzuoni
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Glavnu ulogu trebao je odigrati Damon, no zbog preklapanja snimanja sa filmom 'Odiseja', prepustio je taj posao prijatelju koji je i koscenarist, koproducent te redatelj kriminalističkog trilera koji uskoro stiže na Netflix

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Ben Affleck i Matt Damon u Los Angelesu su predstavili novi zajednički projekt, film 'Animals', a na crvenom tepihu pridružila im se i Damonova supruga, Luciana Barroso. U kriminalističkom trileru koji 9. listopada stiže na Netflix, Affleck glavni glumac, redatelj i jedan od scenarista i producenata, dok je Damon jedan od producenata. Prvotno je zamišljeno da Damon odigra lik Marka, no zbog preklapanja snimanja filma 'Animals' i 'Odiseje', morao je ulogu prepustiti starom prijatelju. 

Premiere for the film "Animals" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Film prati kandidata za gradonačelnika i njegovu suprugu koji, očajnički pokušavajući prikupiti novac za otkupninu za svog otetog sina, pribjegavaju ekstremnim potezima. Pritom na površinu izlaze mračne tajne koje nikada nisu namjeravali otkriti. Affleck je ulogu supruge svoga lika htio dati svojoj bivšoj supruzi Jennifer Garner, no na kraju su se oboje složili da bi to bila loša ideja, pa je uloga otišla Kerry Washington.

- Pomislio sam: ‘Bože, Jen Garner bila bi savršena za tu ulogu.’ Osim toga, oboje bismo imali više vremena za djecu jer imamo dogovor da se izmjenjujemo po tjedan dana. Mislio sam da bismo mogli uskladiti rasporede, ispričao je za Entertainment Weekly. No, shvativši kako bi glumili bračni par u krizi, zaključio je da bi njihova prošlost mogla utjecati na doživljaj filma. 

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- Razgovarao sam s Jen i rekla je: ‘Ne želimo to raditi. Samo bismo unijeli dodatni teret u cijelu priču’. Iskreno, volio bih ponovno raditi s njom. Sjajna je, jako smo dobri prijatelji i duboko sam joj zahvalan. Imamo odličan odnos. I dalje bih volio surađivati s njom u budućnosti, ali ne želite da gledatelji u film unesu vlastite predodžbe o vašem odnosu i da to djeluje protiv vas, kazao je Affleck koji s Garner ima troje djece. S druge strane, Affleck se vraća suradnji sa Mattom Damonom s kojim je prijatelj već više od 40 godina. Zajedno su napisali scenarij za film 'Dobri Will Hunting' i za njega osvojili Oscara, dok je drugi otišao u ruke pokojnog Robina Williama za najbolju sporednu ulogu.

Premiere for the film "Animals" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Affleck i Damon upoznali su se kao klinci u Cambridgeu, Massachusetts, gdje su živjeli samo dva bloka udaljeni jedan od drugoga. Damon je imao 10, a Affleck osam godina. Obojica su obožavali glumu i bejzbol. Strast prema filmu, postala je toliko snažna da su kao tinejdžeri otvorili zajednički bankovni račun na koji su uplaćivali novac zarađen na manjim poslovima kako bi mogli financirati putovanja na audicije u New York.

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​- Bilo je neobično, ali trebali smo novac za audicije - ispričao je Damon. Sve dok je jedan od njih imao posla, znali su da im neće isključiti struju. Nakon ostvarenja sna s 'Dobrim Willom Huntingom' 1997. kada su postali najmlađi dobitnici Oscara za originalni scenarij, smatrali su da bi trebali početi raditi na odvojenim projektima kako ih javnost ne bi počela doživljavati kao 'Loleka i Boleka', no s vremenom su shvatili da najviše uživaju kada rade zajedno. Osnovali su produkcijsku kuću Artists Equity, pod kojom su već izbacili uspješnice poput filma 'Air', koji je Affleck režirao, a obojica su u njemu glumili.

Pojavili su se zajedno u nizu filmova, poput kultne satire 'Dogma' (1999.) Kevina Smitha u kojoj su glumili pale anđele, no prošla su desetljeća prije nego što su ponovno zajedno napisali scenarij. Ta se suradnja dogodila tek 2021. godine s povijesnom dramom 'Posljednji dvoboj', u kojoj su se ponovno dokazali kao moćan scenaristički tim. Ponovno su zajedno zaigrali u filmu 'The Rip' koji je objavljen početkom ove godine, a fanovi sada s nestrpljenjem iščekuju i njihov novi zajednički projekt. 

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