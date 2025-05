Ben se razveo od Lopez, a sad tvrdi: Privlače me latino cure

Ben Affleck dao je zanimljivu izjavu o ženama koje ga privlače, samo četiri mjeseca nakon razvoda od latino zvijezde Jennifer Lopez.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Novinari TMZ-a upitali su ga privlače li ga i dalje Latinoamerikanke, na što je Affleck odgovorio: 'Da, naravno'. Na pitanje kako je biti 'najpoželjniji holivudski neženja', odgovorio je na španjolskom: "Muy bien", odnosno 'jako dobro'.

Affleck i Lopez službeno su se razveli 21. veljače, a prema sudskim dokumentima, sudac Višeg suda u Los Angelesu odobrio je njihov sporazumni razvod 6. siječnja, svega šest mjeseci nakon što je pjevačica podnijela zahtjev. Par je još u rujnu postigao dogovor medijacijom, čime su izbjegli dugotrajnu sudsku parnicu.

Lopez je u nedavnom intervjuu otkrila kako je svojoj djeci, Emmi i Maxu, koje ima s Marcom Anthonyjem, priopćila vijest o razvodu.

Foto: MIKE BLAKE

- Rekla sam im: 'Obećavam vam, ovo je težak period, ali vidjet ćete da ću kad završi izaći jača i bolja'. To sam im obećala i ispunila. Sad to osjećaju i oni, a meni to donosi veliki mir - izjavila je za El País.