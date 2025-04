Bend Asian Dub Foundation vraća se ove jeseni u Zagreb

Engleska grupa Asian Dub Foundation vraća se u Zagreb, legendarni bend koji već tri desetljeća oduševljava publiku diljem svijeta nakon 24 godine ponovno stiže na pozornicu Tvornice kulture u petak, 24. listopada, objavila je Tvornica.

Asian Dub Foundation svoju je priču počeo 90-ih, formirajući se iz glazbene radionice u istočnom Londonu. Inspirirani južnoazijskim korijenima i militantnom rap scenom, svoj zvuk temelje na autentičnoj fuziji jungle ritmova, dub basova i divljih gitara.

Bend je proizašao iz Community Musica, institucije koja je posebno obilježila njihove živote te im usmjerila glazbeni razvoj. To ih je potaknulo i na širu obrazovnu misiju koju su okrunili osnivanjem obrazovne organizacije – ADF Education, kao i kampanjama za žrtve nepravomoćno osuđenih.

Sredinom 90-ih stekli su svjetsku afirmaciju, a reputaciju su gradili dijeleći pozornicu s velikim bendovima kao što su Rage Against The Machine, The Beastie Boys i Primal Scream. U studiju su surađivali s imenima kao što su Radiohead, Sinead O'Connor, Iggyj Popo, Adrian Sherwood i Chuck D.

Asian Dub Foundation svoju je slavljeničku turneju počeo lani nastupima po Francuskoj i Europi, a na još jednom zagrebačkom koncertu izvest će svoje hitove u Tvornici kulture.