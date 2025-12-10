I Island bojkotira Eurosong

Island se pridružio Španjolskoj, Irskoj, Sloveniji i Nizozemskoj te je objavio da neće sudjelovati na Eurosongu 2026., nakon što je prošlog tjedna potvrđeno da će Izrael nastupiti na natjecanju. Islandska radiotelevizija RÚV priopćila je da se povlači jer je sudjelovanje izraelskog emitera KAN-a izazvalo razdor među članicama Europske radiodifuzijske unije (EBU) i širom javnosti, piše BBC. Odluka je donesena svega nekoliko sati prije isteka roka za potvrdu sudjelovanja u 70. izdanju Eurosonga, koje će se održati u svibnju iduće godine u Beču.

Prošlog tjedna na sastanku EBU-a usvojen je novi paket mjera za zaštitu integriteta glasovanja, nakon čega je većina zemalja potvrdila dolazak u Beč 2026. godine. RÚV, međutim, smatra da te promjene nisu dovoljne.

- Iako pozdravljamo nove mjere, i dalje postoji opravdana sumnja koliko će one u praksi biti učinkovite - poručili su iz RÚV-a

Dodali su i da 'su islandske udruge i velik dio javnosti jasno dali do znanja da se protive sudjelovanju', te da su EBU-u predložili da razmotri isključenje KAN-a, 'kao što se u prošlosti činio u sličnim situacijama'.

- Ovo je složeno pitanje koje je već narušilo ugled natjecanja i EBU-a. Potrebno je pronaći rješenje koje će zadovoljiti sve uključene strane - navodi RÚV.

Islandska televizija ističe da je javno raspoloženje na Islandu, kao i reakcije na prošlotjedni sastanak EBU-a, pokazalo da bi sudjelovanje zemlje na Eurosongu 2026. 'izazvalo više nezadovoljstva nego radosti'.

- Zbog toga smo danas službeno obavijestili EBU da Island neće sudjelovati na Eurosongu sljedeće godine - stoji u priopćenju.

Zašto je Izrael problem?

Sudjelovanje Izraela na Eurosongu postalo je problematično prvenstveno zbog rata u Gazi, koji je potaknuo snažne reakcije javnosti i brojnih umjetničkih udruga diljem Europe. Mnogi smatraju da je neprimjerno da zemlja uključena u tako ozbiljan sukob sudjeluje u natjecanju koje se predstavlja kao glazbeni događaj bez političkih poruka.

Situaciju dodatno zaoštravaju navodi da je izraelska vlada pokušala utjecati na javno glasovanje na prošlogodišnjem Eurosongu, što je otvorilo pitanja o transparentnosti i poštenju natjecanja. Zbog kombinacije ratnih okolnosti, pritiska javnosti i sumnji u integritet glasovanja, Izraelov nastup izaziva velike podjele među natjecateljima i gledateljima, što mnoge zemlje navodi na povlačenje.

Upravni odbor RÚV-a ranije je odobrio preporuku da se od EBU-a službeno zatraži zabrana sudjelovanja Izraela na Eurosongu 2026. Prema dostupnim informacijama, Island je bio među sedam zemalja koje su prošlog tjedna na sastanku EBU-a pokušale pokrenuti posebno glasovanje o izraelskom sudjelovanju, no taj je prijedlog odbijen.

Umjesto toga, buduće sudjelovanje Izraela vezano je uz prihvaćanje novih pravila o glasovanju i kampanjama. Prema transkriptu sastanka koji je objavio izraelski emiter KAN, njegov glavni izvršni direktor Golan Yochpaz oštro je reagirao na pokušaje isključenja Izraela.

- Pokušaj uklanjanja KAN-a iz natjecanja može se shvatiti samo kao kulturni bojkot. Bojkot može početi s Izraelom, ali nitko ne zna gdje bi mogao završiti niti kome bi mogao nanijeti štetu - rekao je Yochpaz, dodavši: 'Je li to doista način na koji želimo obilježiti 70. obljetnicu Eurosonga?'

Izrael sudjeluje na Eurosongu od 1973. godine te je dosad pobijedio četiri puta. Posljednji put 2018., a 2025. zauzeo je drugo mjesto. Island na pobjedu još uvijek čeka. Najbolji rezultat ostvarili su 1999. i 2009., kad su osvojili drugo mjesto.

