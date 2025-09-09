Obavijesti

Bend Katarine Peović objavljuje novi singl, a nakon toga slijedi duet s Alenom Vitasovićem...

Piše Dijana Marić-Odobašić,
Bend Katarine Peović objavljuje novi singl, a nakon toga slijedi duet s Alenom Vitasovićem...
Foto: istarski.hr

Ekskluzivno nam je kazala da se vraća svojoj najvećoj ljubavi, glazbi, a novi singl i videospot trebali bi ugledati 'svjetlo dana' uskoro

Da je hrabar i da znade, i da vodi ljude mlade, kao Moša Pijade... Pjeva Katarina Peović, bivša saborska zastupnica u novom singlu 'Moša Pijade'. Ekskluzivno nam je kazala da se vraća svojoj najvećoj ljubavi, glazbi, a novi singl i videospot trebali bi ugledati 'svjetlo dana' uskoro. 

- Pjesma izlazi u listopadu u sklopu benda 'Fronta', a ovoga puta i pjevam. Zapravo pjevamo Zoran Brajević i ja. To je čovjek koji ima iza sebe dva Porina. Nas dvoje pjevamo ali u toj pjesmi sviram i omiljenu gitaru. Jako se veselim svemu tome. Zoran je napisao pjesmu, a spot snimamo ovoga mjeseca - odala nam je Peović. 

Na pitanje zašto se pjesma zove baš 'Moša Pijade', Katarina je kroz smijeh kazala da se prezime Pijade odlično rimuje sa gotovo svime. 

- Ne možemo staviti na primjer 'Rade Končar', jer ne bi bilo rime. Sve se rimuje sa Pijade i ruke mlade, brigade...Tito nam je referenca kroz pjesmu. Osim toga Moša Pijade zanimljiva je osoba. Preveo je 'Kapital' i bio tvorac prvog Ustava. Bio je i slikar i kompletni intelektualac. Zaslužio je pjesmu - kazala je Peović, koja je posljednje vrijeme punila novinske stupce učestalim pojavljivanjem sa pjevačem Alenom Vitasovićem na raznim eventima i koncertima, nakon čega su krenula 'šuškanja' da je riječ o novoj ljubavi na sceni.

Foto: istarski.hr

Podsjetimo, oboje su nam prošloga tjedna na to pitanje odgovorili 'No coment', ali Katarina nam je odala još jednu novost. U sljedećem singlu na kojem bend 'Fronta' aktivno radi bit će i Alen Vitasović. Gdje ima ljubavi, ima i revolucije pa Peović i Vitasović pjevaju pjesmu 'Ljubav i revolucija'.

- Snimit ćemo zajedno pjesmu 'Ljubav i revolucija', ali ne mogu više odavati od toga. Radi se još na toj pjesmi. Ali pjesma 'Moša Pijade' izlazi nekako u pravom trenutku. Vraćam se glazbi i 'udaramo svim sredstvima' - znakovito je rekla na kraju. 

Zagreb: Sabor o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača
Zagreb: Sabor o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

