Bend M.O.R.T. nakon 13 godina prestaje s radom? 'Hvala svima'

Sinjska punk blues rock četvorka M.O.R.T. objavili su u četvrtak na svojim društvenim mrežama kako su se odlučili 'odmaknuti' i krenuti u 'nove pustolovine daleko od svjetla pozornice'.

- Nakon 13 i kusur godina bjesomučnog rokenrolanja, preko 500 koncerata (prestali smo brojiti tu neđe) i 6 albuma, odlučili smo se malo odmaknuti od svega toga i krenuti u nove pustolovine daleko od svjetla pozornice - naveli su te dodali:

- Hvala od srca svima koji su bili dio toga na bilo koji način. Čuvajte se! Možda se još vidimo, a možda i ne vidimo. Oprostite za rokenrol! Vole vas John, Zvrk, Kikos i Mile - poručili su.

Ispod objave redali su se mnogi komentari obožavatelja.

'Puse i odmorite, zaslužili ste', 'Momci, bilo je zadovoljstvo slušati vas. Vratite se vi nama brzo', 'Hvala za najbolje provode', 'Hvala za sve svirke', pisali su.