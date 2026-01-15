Obavijesti

Show

Komentari 0
RASTUŽILI FANOVE

Bend M.O.R.T. nakon 13 godina prestaje s radom? 'Hvala svima'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bend M.O.R.T. nakon 13 godina prestaje s radom? 'Hvala svima'
Foto: Marko Ristic

U četvrtak je jedan od najpopularnijih domaćih alternativnih bendova objavio kako kreću u 'nove pustolovine', i to daleko od svjetla pozornice. U komentarima su im se na glazbi i svirkama zahvalili mnogi fanovi

Admiral

Sinjska punk blues rock četvorka M.O.R.T. objavili su u četvrtak na svojim društvenim mrežama kako su se odlučili 'odmaknuti' i krenuti u 'nove pustolovine daleko od svjetla pozornice'. 

SINJSKA ČETVORKA M.O.R.T. za 24sata uoči nastupa u Boogaloou: 'Pregrijat ćemo publiku! Ne treba puno odjeće'
M.O.R.T. za 24sata uoči nastupa u Boogaloou: 'Pregrijat ćemo publiku! Ne treba puno odjeće'

- Nakon 13 i kusur godina bjesomučnog rokenrolanja, preko 500 koncerata (prestali smo brojiti tu neđe) i 6 albuma, odlučili smo se malo odmaknuti od svega toga i krenuti u nove pustolovine daleko od svjetla pozornice - naveli su te dodali: 

- Hvala od srca svima koji su bili dio toga na bilo koji način. Čuvajte se! Možda se još vidimo, a možda i ne vidimo. Oprostite za rokenrol! Vole vas John, Zvrk, Kikos i Mile - poručili su. 

Ispod objave redali su se mnogi komentari obožavatelja. 

'Puse i odmorite, zaslužili ste', 'Momci, bilo je zadovoljstvo slušati vas. Vratite se vi nama brzo', 'Hvala za najbolje provode', 'Hvala za sve svirke', pisali su. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.
Tko je nova cura Mate Rimca?
S LJEPOTICOM BIO U HNK

Tko je nova cura Mate Rimca?

Mate Rimac razveo se sredinom 2024. godine, a čini se kako sada ima novu djevojku. S njome je došao u HNK na koncert gdje su se držali za ruke. Evo tko je ona...
FOTO Ovo je cura Mate Rimca. Ima 28 godina. Ekonomistica je. Volontira u Africi i pomaže djeci
ONLINE SVIJET BARBARE KOTARSKI

FOTO Ovo je cura Mate Rimca. Ima 28 godina. Ekonomistica je. Volontira u Africi i pomaže djeci

Čini se kako je Mate Rimac u novu godinu ušao zaljubljen.Na koncertu 'Glazbeni te zove' u srijedu navečer, u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, pojavio se u društvu mlade žene uz koju je cijelo vrijeme djelovao opušteno i sretno. Sjedili su blizu, razmjenjivali poglede i povremeno se držali za ruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026