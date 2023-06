Liam iz benda 'Oasis' odgodio vjenčanje: Kako bi po treći put rekao 'da' želi biti u top formi

Liam Gallagher (50) bio je prisiljen odgoditi svoje nadolazeće vjenčanje s dugogodišnjom partnericom Debbie Gwyther. Glazbenik iz nekadašnjeg benda Oasis, koji se već dvaput ženio, odlučio je odgoditi talijansku ceremoniju zbog oporavka od nedavne operacije kuka.

Liam navodno želi biti u 'top formi' prije nego što prošeće do oltara. U veljači ove godine, objavio je kako je imao veliku operaciju oba kuka nakon što je prethodno otkrio da mu je bila potrebna zbog artritisa, koji je posljedica dugotrajnog problema sa štitnjačom

Iako su već sve rezervirali za svoj veliki dan na jezeru Como, par je odlučio to putovanje ipak pretvoriti u obiteljski izlet dok se roker potpuno ne oporavi.

- Vjenčanje se trebalo održati prošli mjesec, ali Liam i Debbie odlučili su ga odgoditi. Liam se još uvijek oporavlja od operacije kuka i želi biti u vrhunskoj formi kad treći put kaže 'da'. Pridružili su im se njegovi sinovi Gene i Lennon te kći Molly i uživali su u opuštajućem odmoru - rekao je izvor za The Sun.

Rock pjevačica i glazbena menadžerica, koju je nazvao svojom 'srodnom dušom' s njim je u vezi već oko 10 godina. Liam ju je zaprosio tijekom romantičnog izleta 2019. u Italiji na obali Amalfija. S njima je tada bila i njegova majka Peggie.

Podsjetimo, pjevač se 1997. vjenčao s Patsy Kensit, a razveli su se tri godine kasnije. Par ima 23-godišnjeg sina Lennona. Njihova veza bila je obilježena aferama pa je tako pjevač prvo dijete Molly (25) dobio s Lisom Moorish. Molly je oca prvi put upoznala kad joj je bilo 19 godina.

Liam se s pjevačicom Nicole Appleton vjenčao 2008., a brak je trajao osam godina prije razvoda 2014. Njih dvoje imaju 21-godišnjeg sina Genea.

Onda se 2013. saznalo da Liam ima 10-godišnju kćer Gemmu koju je dobio nakon navodne trogodišnje veze s novinarkom Lizom Ghorbani, a upravo je ta veza dovela do razvoda s Nicole.

Zatim je iste godine, upoznao Debbie te su viđeni kako se ljube nakon što je on pokrenuo solo karijeru s bendom Beady Eye.

Liam je objavio svoj dokumentarac 'As it was' u kojem je Debbie objasnila kakav je on prema njoj.

- Liam kojeg poznajem i Liam u očima javnosti potpuno su različiti. S vremena na vrijeme popije previše, impulzivan je i puno psuje, ali to ne znači da u isto vrijeme ne može biti nježan. Ali način na koji se odnosi prema meni, način na koji se odnosi prema mojoj obitelji, svojoj djeci i majci, to su razlozi zašto ga volim - otkrila je tada.

Inače, njegov brat Noel Gallagher (55), bivši član sastava Oasis, zbog loših odnosa s Liamom je napustio grupu 2009. godine.

On i njegov mlađi brat često su se sukobljavali, nerijetko u javnosti. Razlog njihovih svađa najčešće je bilo Liamovo ponašanje, ispadi i incidenti povezani s drogom.

Međutim, čini se da su se braća nakon svih svađa pomirila jer se u siječnju ove godine pisalo kako su pokrenuli novi zajednički posao u kojem će producirati filmove.