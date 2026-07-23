Bend One Direction nastao je na današnji dan: Pokorili su svijet, a raspali se na vrhuncu slave

One Direction jedan je od najuspješnijih boy bendova 21. stoljeća, a nastao je 23. srpnja 2010. godine tijekom britanskog televizijskog natjecanja The X Factor. Svaki od pet članova, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan i Zayn Malik, prvotno se natjecao kao solo izvođač. Međutim, tijekom ranih faza natjecanja mentori su im predložili da udruže snage i nastupe kao skupina. Pod imenom One Direction, tadašnji mladići u dobi između 16 i 18 godina brzo su osvojili simpatije publike, osobito mlađih obožavateljica, zahvaljujući svojoj karizmi, energičnim nastupima i prepoznatljivim vokalnim izvedbama.

Iako nisu pobijedili u završnici The X Factora, njihov potencijal prepoznao je Simon Cowell, jedan od kreatora emisije i glazbeni mogul, koji im je ubrzo nakon završetka natjecanja ponudio diskografski ugovor. Taj je potez označio početak iznimno uspješne glazbene karijere koja će u godinama koje slijede osvojiti milijune obožavatelja diljem svijeta. Nicole Scherzinger također je bila sutkinja u natjecanju te je svojedobno tvrdila da je bend bio njezina ideja, no Cowell je to tijekom godina opovrgnuo.

The X Factor Finalists Press Conference - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Sve je bila moja ideja. U tim dečkima sam vidio kombinaciju svega, bili su glazbenici koje nisam htio izgubiti. Na tržištu je u tom trenutku postojala velika praznina jer nitko od bendova nije bio aktivan. Intuicija mi je govorila da će napraviti nešto veliko - rekao je Cowell u intervjuu za Rolling Stone.

Osvojili su čitav svijet

Kao i mnogi uspješni boy bendovi prije njih, One Direction je predstavljen kao skupina mladih izvođača koji se međusobno nadopunjuju glazbeno, ali istodobno svaki posjeduje vlastiti stil i osobnost. Tijekom 2011. godine bend je dodatno učvrstio svoju popularnost turnejom po Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj zajedno s ostalim natjecateljima The X Factora, nakon čega su ušli u studio i snimili svoj debitantski album "Up All Night".

Album, objavljen krajem 2011. godine, sadržavao je vedre pop pjesme prožete temama prve ljubavi, slomljenog srca, prijateljstva i bezbrižne mladosti. Gotovo odmah postigao je velik uspjeh u Velikoj Britaniji, ali i u brojnim europskim državama te zemljama Commonwealtha. Posebno se istaknula pjesma "What Makes You Beautiful", koja je osvojila vrhove britanskih i irskih glazbenih ljestvica te početkom 2012. godine osvojila nagradu Brit Award za najbolji britanski singl.

Za razliku od brojnih britanskih boy bendova kojima je proboj na američko tržište predstavljao veliki izazov, One Direction nije imao većih poteškoća. Zahvaljujući snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama i iznimno odanoj bazi obožavatelja, album "Up All Night" po izlasku u SAD-u zauzeo je prvo mjesto Billboardove ljestvice albuma. Ondje je prodan u više od milijun primjeraka, a to je bio tek početak njihova uspjeha.

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Već iste godine objavljen je drugi studijski album "Take Me Home", koji je nastavio uspješnu formulu prethodnog izdanja i dodatno učvrstio njihovu svjetsku popularnost. Godine 2013. objavljen je i trodimenzionalni dokumentarni film "One Direction: This Is Us", koji je publici pružio uvid u život benda tijekom svjetske turneje. Iste godine objavljen je i treći studijski album "Midnight Memories", koji je ponovno ostvario veliki komercijalni uspjeh.

Privremena stanka koja je postala trajna

Godine 2014. bend je objavio album "Four", no tijekom promotivne turneje dogodila se prva velika promjena u sastavu. U ožujku 2015. Zayn Malik odlučio je napustiti grupu kako bi se posvetio samostalnoj karijeri. Preostala četvorica članova nastavila su djelovati zajedno te su iste godine objavili posljednji studijski album "Made in the A.M.". Neposredno prije njegova izlaska najavili su stanku, koja se s vremenom pretvorila u neodređeni prekid zajedničkog djelovanja. Nakon toga svi članovi započeli su samostalne glazbene karijere, pri čemu se Harry Styles posebno istaknuo kao jedan od najuspješnijih svjetskih pop izvođača svoje generacije.

42nd Annual American Music Awards - Arrivals - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

- Osjećao sam se vrlo usamljenim kada sam objavio svoj prvi album. Do onda sam djelovao u bendu i nije sav stres bio samo na meni. Pravi sam sretnik što sam imao priliku djelovati u takvom bendu - rekao je Styles za The Sunday Times Magazine.

Prerana smrt Liana Paynea

Godine 2024. svijet glazbe potresla je vijest o smrti Liama Paynea. U listopadu te godine preminuo je nakon pada s trećeg kata hotela u Buenos Airesu u Argentini. Njegova smrt izazvala je val tuge među milijunima obožavatelja diljem svijeta, ali i otvorila raspravu u glazbenoj industriji o pritiscima kojima su izloženi mladi izvođači koji vrlo rano postaju svjetske zvijezde.

Mjesec dana nakon tragedije objavljeni su rezultati toksikoloških nalaza koji su pokazali da je Payne u trenutku smrti u organizmu imao alkohol, kokain i antidepresiv koji mu je bio propisan na recept. Argentinske vlasti pokrenule su istragu te su protiv pet osoba podignute optužnice. Tri osobe bile su optužene za nemar povezan s njegovom smrću, dok su dvije osobe optužene za isporuku kokaina. Kasnije su optužbe za nemar odbačene, dok su postupci protiv osoba optuženih za opskrbu drogom nastavljeni u skladu s argentinskim pravosuđem.

- Potpuno smo shrvani viješću o Liamovoj smrti. S vremenom, kada svi budemo spremni, reći ćemo više. No za sada trebamo vrijeme kako bismo tugovali i pokušali prihvatiti gubitak našeg brata, kojeg smo neizmjerno voljeli - istaknuli su članovi One Directiona u zajedničkoj izjavi nakon Liamove smrti.