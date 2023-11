Bend Sex Pistols prije 48 godina je imao prvi nastup: Došli bez opreme pa se i potukli zbog nje

Legendarni punk sastav Sex Pistols s radom je započeo 1975. godine, kada ih je okupio menadžer Malcolm McLaren, a već od prvog nastupa su im brojni predvidjeli svjetlu budućnost u svijetu glazbe. U početku su trajali samo dvije i pol godine, ali ih se i danas smatra jednim od najutjecajnijih punk bendova ikad.

Prije 48 godina, 6. studenog 1975. godine, Sex Pistolsi su imali svoj prvi nastup, koji je definitivno obilježio njihovu karijeru.

Krenuli su kao prateća grupa drugom bendu

Punk sastav Bazooka Joe nastupao je umjetničkoj školi Saint Martin's u Londonu. Publika se okupila u zajedničkoj sobi koju su koristili učenici i nestrpljivo čekala tada popularan bend. Prije njih su na scenu izašli dečki iz benda Sex Pistols, za koji je tada čulo vrlo malo ljudi.

Nisu ni sumnjali da će svojim nastupom ispisati povijest. Članovi benda - pjevač Johnny Rotten, gitarist Steve Jones, bubnjar Paul Cook i basist Glen Matlock prvi su put zajedno stali na pozornicu. Upravo im je Matlock sredio gažu.

Nisu imali svoju opremu

Glazbenici su na probu došli samo s instrumentima, bez ikakve dodatne opreme. Gitarist benda Bazooka Joe, Robin Chapekar, se ranije prisjetio njihovog dolaska.

- Molili su nas. Jedino što su imali bile su njihove gitare i htjeli su koristiti naša pojačala i bubnjeve. Bilo nam ih je žao, poistovjetili smo se s njima, nama se isto dogodilo ranije - rekao je Robin u razgovoru za The Independent.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Tijekom nastupa su Pistolsi pjevali obrade raznih popularnih pjesama, među njima 'Substitute' benda The Who i 'Whatcha Gonna Do About It' sastava The Small Faces. Bubnjar Paul Cook se također jednom prilikom prisjetio nastupa. 'Priredili smo se i svirali 20 minuta. Bio je totalni kaos. Nitko od nas nije znao što radi', rekao je.

Basist grupe Bazooka Joe, Stuart Goddard, rekao je kako njihov prvi nastup neće nikad zaboraviti.

- Ušli su kao banda. Izgledali su kao da ih nitko drugi ne zanima - rekao je Stuart, poznat i kao Adam Ant. Gitarist Sex Pistolsa nastup je opisao kao 'je*eno divlji'.

- Bio sam toliko nervozan da sam uzeo Mandrax. Kad smo krenuli svirati, Mandrax me uhvatio i pojačao sam pojačalo. To je bilo pojačalo od 100 vata u maloj sobi bez pozornice, i bilo je predobro. Svi su gledali u nas. Činilo se kao da je bilo milijun ljudi - ispričao je. Ipak, u publici je bilo puno manje ljudi. Kako neki tvrde, bilo ih je između 20 i 40.

Foto: Daines/NEWS SYNDICATION

Porazbijali tuđu opremu pa se potukli

Danny Kleinman, gitarist Bazooka Joea, nije bio zadovoljan nastupom predgrupe.

- Bilo je malo, ne toliko sposobnog, sviranja. Činili su se u redu sve dok nisu krenuli razbijati našu opremu - rekao je. Upravo zbog ovog su Sex Pistolsi postali poznati. Cijeli je bend počeo razbijati opremu koju je posudio od zvijezda večeri.

- Gledao sam ih sa strane, Johnny se okrenuo i počeo udarati po zvučniku, koji mi još nismo otplatili. Mislio sam si: 'Što se događa?' - prisjetio se Kleinman. Međutim, nije ih dugo gledao. Kleinman se popeo na pozornicu i udario Johnnyja. Njihova je tuča tada bila glavna tema svih razgovora. Kleinman je tvrdio da je bila riječ samo o maloj tučnjavi, dok su drugi govorili da je to ipak bilo malo ozbiljnije.

Johnny Rotten kasnije je priznao da im baš nitko iz publike nije pljeskao, ali nisu prošli nezamijećeno.

Foto: Jon Enoch Photography/NEWS SYNDI

Nisu ih voljeli, a oni potpisali ugovor s diskografskom kućom

Njihov 'loš' nastup je zapravo za grupu bio vrlo uspješno jer su svi čuli za njih. McLaren je ubrzo nakon prve gaže potpisao ugovor s diskografskom kućom EMI. Već 1976. godine su počeli pričati o turneji, a njihov prvi sing 'Anarchy in the UK' je dospio na ljestvicu Top 50. Međutim, EMI je morao povući singl i prekinuti ugovor s bendom.

Turneja na koju su krenuli je bila izrazito problematična. Organizatori ih nisu baš voljeli, a često su i otkazivali nastupe. Trebali su održati 19 koncerata, a imali su ih samo tri. Unatoč teškim početcima i tome što nisu bili na dobrom glasu, danas imaju status legendarnog punk sastava.