Legenda Sex Pistolsa godinama ima halucinacije: 'Pokušale su me ubiti, žele me ukrasti, oteti'

John Lydon (67), nekadašnji pjevač Sex Pistolsa, danas frontmen grupe Public Image Limited, strahuje za svoju sigurnost. Tvrdi da ga demoni pokušavaju ubiti, a među njima je i mitski grof Drakula.

Jedan od najosebujnijih glazbenika u povijesti, sa sedam godina je zbog meningitisa u bolnici proveo oko godinu dana, a otkrio je da do danas ima strašne halucinacije, od koje su najgore one koje uključuju blijedog, visokog vampira, prenosi The Sun.

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

- Vidio bih zmajeve, demone, svećenike, sve te stvari bi me pokušavale ubiti. Bio sam prestravljen i još uvijek imam neke od tih vizija i danas, posebno one vrlo visokog crnog svećenika, gotovo poput Drakule - ispričao je pjevač.

Kad su ga pitali o najgoroj uspomeni iz djetinjstva, rekao je da je to upravo bio meningitis i halucinacije koje su došle uz njega.

- S vremena na vrijeme taj lik iskoči iz kuta sobe. Uhvatim ga krajičkom oka i sigurno mi ne želi dobro. Žele me ukrasti. Oteti. Žele mi uzeti nešto što nije njihovo - dodao je poprilično prestravljeni Lydon.

Foto: Roland Popp/DPA

Od 1975. do 1978. bio je pjevač legendarnog punk rock banda Sex Pistols, poznatiji pod imenom Johnny Rotten, a unatoč kratkom djelovanju, smatraju se jednim od najutjecajnijih sastava punk scene u Velikoj Britaniji, s jedinim albumom, 'Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols'. Nakon što se bend raspao, osnovao je Public Image Limited, s kojim je izdao osam albuma, a ove godine su se pokušali i plasirati na Euroviziju.

U travnju je tragično, nakon duge borbe s Alzheimerom izgubio suprugu Noru, s kojom se vjenčao još 1979. Od 2020. se u potpunosti brinuo za nju, a ranije je preuzeo skrbništvo nad njenom kćeri Ariane i dvojicom unuka, a nakon njene smrti 2010. godine, i trećim unukom.