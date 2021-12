Srpski glumac Milan Marić (31) privukao je pozornost javnosti pojavljivanjem u filmu 'Toma'. Za sebe kaže da je zatvoren i da ne voli puno pričati, pa se tako i vrlo malo zna o njegovom privatnom životu.

Milan je 2014. u Beogradu upoznao našu glumicu Ninu Violić (49), s kojom je bio u vezi godinu i pol. Prekinuli su, kažu, zbog toga što su zbog poslovnih obaveza teško održavali vezu na daljinu.

Kasnije se pisalo da Marić ljubi kolumnisticu Vanju Bahilj, koja je od njega starija devet godina. Veza nije bila dugog vijeka, a kasnije je Milan bio u vezi s poduzetnicom Jelenom Pavlović (50). Ovaj par nikada nije javno pričao o svojoj ljubavi i bili su uspješni u tome da izbjegavaju medije i znatiželjnike, ali Milan je u nekoliko navrata snimljen dok je odlazio do Jeleninog stana.

Prema pisanju Story.rs, ovoj je vezi nedavno došao kraj. Na premijeri nove sezone serije 'Besa' okupljeni novinari su iskoristili priliku da saznaju i pokoji detalj o njegovom ljubavnom životu i prvi put je nakon prekida s Jelenom govorio o ljubavi. Mnogi su ga tada upitali što mu je ovih dana prioritet, posao ili ljubav.

- Trenutno sam sam sebi prioritet, a to znači i posao i zdravlje i ljubav i sve - rekao je glumac te nadodao kako se sve to može imati istovremeno, a na pitanje novinara ima li on to sve, odbio je odgovoriti.

Prisjetimo se, u filmu je utjelovio Tomu Zdravkovića te se pojavio i u erotskoj sceni, u kojoj mu je partnerica bila Milena Radulović, koja glumi Tominu treću ženu.