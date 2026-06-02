Mirna Berend zabrinuta zbog tragova aviona na nebu: 'Truju nas!' Odgovorio joj znanstvenik

Bivša voditeljica HRT-a Mirna Berend privukla je pažnju objavom na društvenim mrežama. Na svom Facebooku je u nedjelju objavila fotografiju neba prošaranog od tragova aviona, a u objavi je izrazila sumnju i zabrinutost zbog zbog ove sve češće pojave, koja potiče čak i teorije zavjere poznate kao 'chemtrails' koja tvrdi da su dugotrajni bijeli tragovi koje zrakoplovi ostavljaju na nebu zapravo otrovne kemikalije, piše tportal.

- Rade prekovremeno… Treća smjena… Mene samo zanima na kojem planetu žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona? Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci, ili ne misle ništa jer lovica zna biti baš čudna zamka. Potpuno prestaneš razmišljati, valjda se prebace samo na brojanje. Ajde znaj što je njima, a i što je nama koji one koji to primjećuju nazivamo ludima. Pa eto, živim dovoljno dugo da se sjećam - letjeli su avioni pola moga života, bez traga. Nego, sjeća li se još itko takvih letova i neba ili samo mi koji smo doživjeli potpuno kolektivnu lobotomiju - napisala je Berend, pokazujući da vjeruje da su tragovi leta aviona tvari koje netko namjerno ispušta.

Objava je ubrzo postala viralna te trenutačno broji više od dvije tisuće lajkova i tisuću komentara, a objava je došla i do naših poznatih znanstvenika. Jedan od njih bio je i Saša Ceci koji joj je odlučio dati objašnjenje za njezinu sumnju u ovu pojavu.

Ceci je također svoje objašnjenje podijelio na Facebooku.

- Draga Mirna, kondenzacijski tragovi aviona sastoje se od sitnih komadića leda. Kad je vrijeme lijepo i ne očekuje se promjena (nema dovoljno vlage u zraku da dođe do padalina), ti komadići leda polako sublimiraju. Molekule vode koje se odvoje od leda odu u zrak i ne vrate se. No ako se sprema pogoršanje vremena, sprema se tako da se vlaga u atmosferi povećava. To znači da će se češće događati da se molekule vode iz okolnog zraka zalijepe na te komadiće leda nego da se odvoje od njih. Komadići polako rastu i tragovi na nebu postaju dugotrajniji - napisao je.

Naglasio je kako mu je drago što je Berend zabrinuta za sigurnost drugih, ali i da u ovom slučaju opasnost ne postoji.

- Ono što ti možda može uliti neku dozu sigurnosti da ovo zaista nije trovanje jest banalna činjenica da, ako nešto ispustiš na tim visinama (10–12 km), vjetar će to bez kontrole razbacati na ogromnim površinama. Da je to grubi pijesak (a nije, jer se dugo zadržava na nebu), letio bi 150 km od tih tragova, finiji pijesak leti do 3000 km od traga, a onaj najfiniji (kao onaj saharski, koji zna doletjeti i do nas) može doći do bilo kojeg dijela našeg planeta. Tko bi plaćao ikoga da radi tako neprecizno i nepouzdano 'trovanje'?, napisao je Ceci.

Objasnio je i zašto u današnje vrijeme ima više tragova aviona nego ranije.

- Zbog liberalizacije tržišta, low-cost letova, aviopromet preko teritorija bivše države od 80-ih godina do danas porastao je, po nekim pokazateljima, od četiri do šest puta. To znači da na jedan trag aviona koji smo vidjeli u osamdesetima danas vidimo njih pet, zaključio je objavu.