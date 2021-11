Tijekom burne večeri i Saneline reakcije, neki od kandidata osjećali su se uvrijeđenima njezinim riječima. Mislav se tijekom razgovora s ekspertima trudio kontrolirati svoje riječi, a Bernard je prvom prilikom prozvao Sanelu:

- Kad si zaljubljen, onda ti ne smetaju komentari drugih, nego se koncentriraš na svog partnera i boli te briga što drugi misle.

Osim toga, Gordana se pronašla prozvanom od strane Sanele pa ju je napala da je izdala njezino povjerenje. Sanelu je neugodno iznenadio Bernardov napad i Gogine riječi, a na setu je potom nastala lavina komentara koja je dodatno uzrujala Sanelu pa je u suzama teatralno napustila snimanje.

- Sad me svi napadaju i ispala sam smeće i žrtva, da sam neiskrena… Pokušavala sam se isključiti i ne čuti to, ali jednostavno ne mogu kad sam čula da me prozivaju. Morala sam se u tom trenutku ustati i pobjeći i isplakati se jer ne želim plakati pred njima - kazala je Sanela, a Edin je zaključio:

- Trebala je biti spremna da će s druge strane biti rafalna paljba obrane. Nakon razgovora sa spisateljicom i stručnjakinjom za muško-ženske osobe Sanelom Kovačević Nelly i njezinih ljubavnih savjeta par se smirio te je ponovno izašao pred ostale sudionike i eksperte.

- Za ovo treba imati hrabrosti, pogotovo jednoj ženi kao što je Sanela, a oni to nikad ne bi napravili koliko god pričali da su otvoreni i iskreni i da će sve reći u lice – nije točno! - ljutito je izjavio Edin kojem je žao što je cijela večer tako završila.

Turbulentna večer nekako se primirila, a eksperti su dovršili razgovor s Gordanom i Bernardom te Anom i Marinkom kojima će teško pasti razdvojenost prije konačne odluke jer su se parovi naviknuli na zajednička druženja. Eksperiment sad ulazi u novu fazu – parovi trebaju provesti nekoliko dana razdvojeni kako bi donijeli konačnu odluku o tome ostaju li zajedno nakon showa ili svatko nastavlja svojim putem.