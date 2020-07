Bernie žali što više vremena nije provodio s kćerima, nikada mu nije smetalo što puno troše

Bernie iz prethodnih brakova ima tri kćeri, a u obitelj mu je sada stigao sinčić. Iako o svojoj djeci ne govori često, oduševljeni tata ne krije sreću, a njegovoj supruzi Fabiani bitno je da je njihov Ace zdrav

<p>Bivši šef Formule 1 <strong>Bernie Ecclestone</strong> u 90. godini postao je otac. Njegova supruga <strong>Fabiana Flosi </strong>(44) na svijet je donijela dječaka, a par je sinu dao ime <strong>Ace</strong>. Iz prvog braka s <strong>Ivy Bamford</strong> Bernie ima kćer <strong>Deborah </strong>(65). A u braku sa<strong> Slavicom Ecclestone</strong> (61) bio je od 1985. do 2009. S njom ima kćeri <strong>Tamaru </strong>(35) i <strong>Petru </strong>(31).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon tri djevojke, u obitelj mu je stigao sin. O svojoj djeci ne priča često, no u jednom od svojih intervjua priznao je kako mu je žao što nije provodio više vremena s Petrom i Tamarom.</p><p>- Neugodno mi je, trebao sam provoditi puno više vremena sa svojom djecom no što jesam. Mislim da sam sa svojim kćerima danas puno bliži no što sam bio prije nekoliko godina. Odrasle su - rekao je.</p><p>Uvijek im je sve omogućio, a čak je i svoju luksuznu jahtu Petara nazvao po njima. Ecclestoneu ne smeta što su djevojke uvijek trošile, pa i danas, velike svote novca.</p><p>- Puno troše ali meni je to u redu. Jako sam ponosan na njih. One su dobre djevojke. Nisu glupe kad je u pitanju novac. To je nešto na čemu smo njihova majka i ja inzistirali - rekao je Bernie prije nekoliko godina i priznao kako stariju kćer Tamaru vidi u poslu s adaptacijama nekretnina. </p><p>Sa bivšom suprugom Slavicom u braku je bio 24 godine, a jednom je priznao kako ni s njom nije provodio puno vremena.</p><p>- Potpuno sam posvećen onome što radim. U braku treba biti dosta fleksibilan. S bivšom ženom sam se nekada viđao samo vikendima, što je bilo u redu. Trebao sam zaraditi za život, trebalo se prilagoditi - rekao je.</p><p>A sada bivši šef Formule 1 s 45 godina mlađom suprugom Fabianom ponovno uživa u čarima roditeljstva.</p><p>- Dobili smo sina, nazvali smo ga Ace, tako sam ponosan - priznao je za njemački <a href="https://www.blick.ch/sport/formel1/auch-urgrossvater-ist-er-schon-ecclestone-mit-89-jahren-noch-einmal-papi-id15964256.html" target="_blank">Blick</a>.</p><p> </p><p>Bernie nije prethodno pričao o tome kako priželjkuje sina, svu je pažnju usmjerio na svoje kćeri. Kada se saznalo da im u obitelj stiže prinova, naročito je bila sretna Tamara.</p><p>- Kad su moj otac i njegova supruga otkrili trudnoću, bili smo presretni zbog njih - rekla je svojedobno.</p><p>Bernie je nedugo potom otkrio termin kada bi im sin trebao stići, a Fabiana je rekla:</p><p>- Kao i svi roditelji, imamo samo jednu želju: dijete se mora roditi zdravo. I nadam se da nikad neće izraziti namjeru baviti se Formulom 1 - našalila se. </p>