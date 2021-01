Pjevačica Maya Berović (33) danas izgleda znatno drukčije u odnosu na početku karijere.

O njezinim operacijama nerijetko se govori, a sada je na Instagramu pokazala kako je izgledala u djetinjstvu pa je iznenadila fanove.

- Mala ja - napisala je u opis fotografije.

Mayu na društvenoj mreži prati milijun obožavatelja, a redovito ih 'časti' atraktivnim fotografijama.

Nedavno je u intervjuu za Telegraf otvorila dušu pa je, među ostalim, rekla kako je 2020. bila veoma teška.

- I mislim da iz nje svi izlazimo psihički umorni. Ne bih željela više nikada da se ponovi ono što nas je zadesilo u 2020. godini. Što se tiče želja, mogu kazati da sam željna koncerata i nastupa, veoma mi nedostaju... Privatno, da moja obitelj i prijatelji budu zdravi, jer smo na kraju godine shvatili da je zdravlje najvažnije što čovjek može imati - ispričala je.

A evo što je odgovorila na pitanje je li 2021. godina u kojoj bi se voljela ostvariti kao majka.

- Mnogi me to pitaju, ali voljela bih da jednom za svagda stavim točku na to pitanje. Smatram da postoji mnogo stvari koje nisam uradila u karijeri i da je pravo vrijeme da to učinim sada. Roditeljstvo može pričekati još nekoliko godina, jer za to trebate biti spremni, ali i uživati u svim tim trenucima s djetetom. Tada ne možete ići na nastupe i obavljati brojne druge aktivnosti, nego jednostavno vaš život dobije neku novu dimenziju i vi morate sve obaveze podrediti djetetu. Zato vjerujem da nikada nije kasno za to poglavlje života - poručila je.