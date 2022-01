Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić (47) objavio je scenu iz filma 'Ivkova slava' na društvenim mrežama te poslao poruku kako 'mržnja mora proći' kao i da je vrijeme da se 'dobri ljudi oslobode straha'. Osvrnuo se i na atmosferu snimanja filma u kojem je glumio Ibru.

- Jedna scena iz 'Ivkove Slave' i jedna lijepa poruka. Divno snimanje i fantastična atmosfera tog vremena, kao i našeg druženja iskrenog. Mržnja mora proći i vrijeme je da se dobri ljudi oslobode straha, da krenu živjeti svoj život punim plućima - poručio je glumac uz hashtagove na svom Instagram profilu.

Nedavno je u Instagram Storyjima objavio i prepoznatljive poruke mira i zajedništva koje često promovira.

- Treba nam svima više hrabrosti u promociji dobra i ljubavi. Prepustili smo previše teren budalama, pa se iz straha povukli, a strah i predrasude su najveći neprijatelji slobode! - poručio je Bešlagić.

Nedavno je objasnio i kako on doživljava Instagram i poruke koje šalje drugima putem ove društvene mreže.

- Mislili smo da će društvene mreže malo proširiti i spojiti ljude, a napravile su samo veći razdor jer krug “mojih ljudi” nikad ne ide u krug tamo nekih drugih s kojima mi ne dijelimo isto mišljenje. Mislim da se pojavljuje sve više i više tih krugova, sve više podijeljenosti, a i s druge strane sve je više onih koji sebi daju za pravo da komentiraju, da kritiziraju sve što požele pa i način nečijeg života - objasnio je u intervjuu Večernjeg lista.

- Društvo mogu kritizirati, one koji ih hrane, one za koje izdvajaju novac da bi im davali i pružali neki servis, ali kritika drugoga zašto živi tako ili ovako, mislim da je to neopravdano. A da im date sad neku knjigu optimizma, pa ljudi baš ne čitaju knjige tako da se bojim da bi to završilo samo na policama ili potpisanim primjercima na promociji i to je to - dodao je.