Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić danas slavi 47. rođendan.

Diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2001. godine te je ostvario uloge u više od 30 predstava, nizu filmova te serija. Za svoje glumačke uloge počeo je dobivati nagrade još za vrijeme studija kada je osvojio nagradu 'Najbolji student'. Dobitnik je i nagrada Večernjakov ekran, Večernjakova ruža i Večernjakov pečat za osobu godine.

Šira publika ga ponajviše pamti kao portira Šemsu iz serije “Naša mala klinika”, te kao voditelja televizijske emisije 'Super par', a na RTL-u gledamo i u ulozi Jadranka Juhića u drugoj sezoni humoristične serije 'Blago nama'.

Sa 16 godina je pobjegao od rata iz rodnog Tešnja tetki u Njemačku. Odmah se zaposlio u tvrtki za čišćenje, a nakon tri mjeseca ribanja ureda počeo je raditi na groblju u Münchenu.

Od zarađenog novca kupovao je ono što si u djetinjstvu koje je prekinuo rat nije mogao priuštiti. Tako bi na benzinskoj znao kupiti 25 čokoladica. Da je pristao na promaknuće možda ga nikad ne bi gledali u brojnim filmovima i serijama.

Prve honorare trošio sam na prijatelje; vodio ih na večere, u lunapark, u kojem smo igrali sve igre, vozili smo aute na struju, sudarali se, proveli ondje jedan cijeli dan.

Glumac je javnost nasmijavao u mnogobrojnim humorističnim serijama, a ne krije da mu je i najdraži format.

- Najlakše je napraviti ozbiljnu seriju u kojoj se nitko ne smije, a danas je najteže nasmijati ljude. Neka nas u sitcomima, a ovi ozbiljni neka se bave ozbiljnim temama. Mi ćemo kroz šalu reći što mislimo jer, kako kažu, u šali uvali - objasnio je u jednom intervjuu.

Zbog angažmana u Srbiji i Hrvatskoj, u rodnoj BiH često su ga gledali kao izdajicu.

- To je sve dolazilo od neke manjine. Što to točno znači? Ja sam izdajica zato što volim druge? Pripadam kategoriji ljudi koji žele slijediti neke duhovne vođe čitajući duhovne knjige. Svaki čovjek ima nešto dobro i nešto loše u sebi, a ja sam od onih koji gledaju što je to dobro u ljudima i bavim se time - pojasnio je Enis.

Sa suprugom Sabinom je u sretnom braku i kaže da nije ljubomorna na njegove scene s drugim ženama i da joj je sve to smiješno, a imaju i dvoje djece kćer Asju i sina Maka.