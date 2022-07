Beyonce objavila prvi TikTok, u njemu se pojavljuje i Cardi B

Iako se Beyonce (49) priključila TikToku u prosincu 2021. godine tek je sada objavila prvi video na toj platformi. Fanovi su jedva dočekali taj trenutak.

Beyonce je objavila video kompilaciju njenih obožavatelja kako plešu i pjevaju na njezin novi singl 'Break my soul' s nadolazećeg albuma ' Renaissance'. U kompilaciji se našla i pjevačica Cardi B (29), koja se jednom prilikom svojim pratiteljima javila uživo na Instagramu i u jednom trenutku je plesala i pjevušila na Beyoncein novi ljetni hit.

- Oduševilo me kada sam vidjela kako objavljujete svoje plesove! Puno vam hvala za svu ljubav za 'Break my soul' - Voli vas B - napisala je Beyonce pored videa. Uz to, pjevačica je označila profile svih ljudi koji se pojavljuju u videu, što je dodatno oduševilo njene mnogobrojne obožavatelje.

- Kraljica je došla - u komentarima je napisao službeni profil same platforme TikTok.

- Ne mogu vjerovati da svjedočim eri Beyonceinog TikToka; Volimo te kraljice; Zamisli da se pojaviš u prvom TikToku kod Beyonce - ushićeno su komentirali fanovi.

- Blue Ivy radi odličan posao, samo nastavi tako - netko se našalio u komentarima aludirajući da je za Beyonceinu pojavu na TikToku zaslužna njezina desetogodišnja kći jer je to platforma na kojoj se obično skuplja mlađa publika.

Iako je Beyonce i prije objave videa imala pozamašan broj pratitelja na TikToku, njih 3,4 milijuna, sada ih je već 3,8 milijuna. Za svoju profilnu fotografiju na TikToku odabrala je cover albuma 'Renaissance' koji stiže 29. srpnja, a na kojem sjedi oskudno odjevena na holografskom konju.

