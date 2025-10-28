Beyonce zbunila fanove fotkom: 'Je li to ona ili njezina kći?'

Glazbena ikona Beyoncé ponovno je oduševila milijune svojih pratitelja kada je na Instagram profilu objavila fotografiju kćeri Blue Ivy s njenom majkom Tinom Knowles s glamuroznog događaja, a fotka je u trenu postala viralna zbog jednog neočekivanog detalja.

- Čestitam mama na tvojoj filantropskoj nagradi večeras na Angel Ballu - napisala je ponosna kći u opisu.

Blue Ivy je za ovu prigodu odabrala elegantnu haljinu s upečatljivim perjem, dok je njezina baka blistala u profinjenoj tamnoj toaleti s pripadajućim rukavicama.

Ipak, ono što je najviše zaokupilo pažnju njezinih obožavatelja bila je nevjerojatna sličnost pjevačice s njezinom najstarijom kćeri, Blue Ivy. Brojni pratitelji preplavili su objavu komentarima u kojima su izrazili svoje iznenađenje, misleći na prvi pogled da je na fotografiji upravo Beyonce.

- Čovječe, mislio sam da su ovo Blue i Miley - jedan je od komentara.

- BLUE je ista ti! - napisao je netko.

- Već šalje Blue da odrađuje događaje umjesto nje - našalila se pratiteljica.

