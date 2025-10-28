Beyoncé je objavila fotografiju na kojoj njena kći pozira uz Beyoncinu majku Tinu Knowles na svečanosti Angel Ball. Mnogi su se pratitelji zbunili jer nisu bili sigurno tko je na fotografiji
Beyonce zbunila fanove fotkom: 'Je li to ona ili njezina kći?'
Glazbena ikona Beyoncé ponovno je oduševila milijune svojih pratitelja kada je na Instagram profilu objavila fotografiju kćeri Blue Ivy s njenom majkom Tinom Knowles s glamuroznog događaja, a fotka je u trenu postala viralna zbog jednog neočekivanog detalja.
- Čestitam mama na tvojoj filantropskoj nagradi večeras na Angel Ballu - napisala je ponosna kći u opisu.
Blue Ivy je za ovu prigodu odabrala elegantnu haljinu s upečatljivim perjem, dok je njezina baka blistala u profinjenoj tamnoj toaleti s pripadajućim rukavicama.
Ipak, ono što je najviše zaokupilo pažnju njezinih obožavatelja bila je nevjerojatna sličnost pjevačice s njezinom najstarijom kćeri, Blue Ivy. Brojni pratitelji preplavili su objavu komentarima u kojima su izrazili svoje iznenađenje, misleći na prvi pogled da je na fotografiji upravo Beyonce.
- Čovječe, mislio sam da su ovo Blue i Miley - jedan je od komentara.
- BLUE je ista ti! - napisao je netko.
- Već šalje Blue da odrađuje događaje umjesto nje - našalila se pratiteljica.
