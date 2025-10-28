Obavijesti

Show

Komentari 0
DOBRI GENI

Beyonce zbunila fanove fotkom: 'Je li to ona ili njezina kći?'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Beyonce zbunila fanove fotkom: 'Je li to ona ili njezina kći?'
Foto: Instagram/Beyonce

Beyoncé je objavila fotografiju na kojoj njena kći pozira uz Beyoncinu majku Tinu Knowles na svečanosti Angel Ball. Mnogi su se pratitelji zbunili jer nisu bili sigurno tko je na fotografiji

Glazbena ikona Beyoncé ponovno je oduševila milijune svojih pratitelja kada je na Instagram profilu objavila fotografiju kćeri Blue Ivy s njenom majkom Tinom Knowles s glamuroznog događaja, a fotka je u trenu postala viralna zbog jednog neočekivanog detalja.

- Čestitam mama na tvojoj filantropskoj nagradi večeras na Angel Ballu - napisala je ponosna kći u opisu.

Blue Ivy je za ovu prigodu odabrala elegantnu haljinu s upečatljivim perjem, dok je njezina baka blistala u profinjenoj tamnoj toaleti s pripadajućim rukavicama. 

KRV NIJE VODA FOTO Koja je bolja? Ove zvijezde imaju manje poznate, ali jednako atraktivne sestre
FOTO Koja je bolja? Ove zvijezde imaju manje poznate, ali jednako atraktivne sestre

Ipak, ono što je najviše zaokupilo pažnju njezinih obožavatelja bila je nevjerojatna sličnost pjevačice s njezinom najstarijom kćeri, Blue Ivy. Brojni pratitelji preplavili su objavu komentarima u kojima su izrazili svoje iznenađenje, misleći na prvi pogled da je na fotografiji upravo Beyonce.

- Čovječe, mislio sam da su ovo Blue i Miley - jedan je od komentara.

- BLUE je ista ti! - napisao je netko.

- Već šalje Blue da odrađuje događaje umjesto nje - našalila se pratiteljica.  
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!
TENZIJE NA VRHUNCU

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

U napetoj epizodi 'Života na vagi' došlo je do sukoba i emotivnog raspleta pred samo finale. Nakon glasovanja u kojem su presudili članovi crvenog tima, show je napustila Josipa
Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate
Napetost, emocije i brojke

Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate

Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli
FOTO Ups! Bijela bluza otkrila je previše: Svi gledali u bradavice, često 'časti' fotkama u tangama
ATRAKTIVNA BROOKS NADER

FOTO Ups! Bijela bluza otkrila je previše: Svi gledali u bradavice, često 'časti' fotkama u tangama

Već dugo Brooks Nader (28) zovu kraljicom bikinija. No to bi se nakon jednog holivudskog partyja prošlog vikenda moglo promijeniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025