Bez brige, ne vidite duplo! Dolly Parton i sestra oduševile su sve

Legendarna country pjevačica Dolly Parton (79) unijela je dašak blagdanske čarolije na društvene mreže, podijelivši rijetku fotografiju sa svojom mlađom sestrom, Rachel Parton George (66). Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji nisu mogli ne primijetiti nevjerojatnu sličnost među sestrama, koje su pozirale u raskošno uređenom domu, spremne za proslavu.

Na fotografiji dvije sestre izgledaju poput preslike jedna druge. Savršena šminka, bujne plave frizure i široki osmijesi krasili su njihova lica dok su uživale u toplini doma ispred kamina i velikog klavira prekrivenog poklonima. Dolly, odjevena u sjajnu ružičastu haljinu, svojoj je sestri nudila zalogaj u obliku božićnog drvca. Rachel je sjedila za klavirom u elegantnoj crvenoj haljini otvorenih ramena, upotpunjenoj crvenim cipelama s remenčićima.

Foto: Instagram

Osim što su podijelile intiman obiteljski trenutak, sestre Parton iskoristile su priliku za promociju svog zajedničkog projekta – kuharice naziva "Good Lookin' Cookin': A Year of Meals - A Lifetime of Family, Friends, and Food" (Dobro kuhanje: Godina obroka - Život ispunjen obitelji, prijateljima i hranom). Kuharica, koja je objavljena u rujnu 2024., sadrži 80 omiljenih obiteljskih recepata, od rebarca s roštilja i makarona sa sirom do kolača od jagoda.

- Blagdani su vrijeme kada se okupljamo u kuhinji, dijelimo obrok i stvaramo uspomene s ljudima koje volimo, baš kao što to moja sestra Rachel i ja oduvijek radimo. Isplanirajte svoju svečanu gozbu uz našu kuharicu - napisala je Dolly u opisu fotografije, pozivajući pratitelje da unesu dašak Partonovih u svoje domove. U objavi je dala i naslutiti što bi se moglo naći na njihovom blagdanskom stolu, uključivši fotografije sočnog odreska, složenca i deserta.

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da Dolly ističe koliko joj znači sestra. Prilikom izlaska kuharice, izjavila je: "Volim dobro kuhanje, ali ne toliko koliko volim svoju sestru Rachel. Stoga je spajanje to dvoje za mene bila neizmjerna radost. Vjerujem da će vam se svidjeti svi ovi sjajni recepti i mislim da ćete se zabavljati čitajući priče koje smo pripremile za vas, jednako kao što smo se i mi zabavljale slažući ih."

Iako Rachel Parton George uglavnom živi povučeno u blizini sestre u Franklinu, Tennessee, i radi kao izvršna direktorica u njezinim poslovnim pothvatima, i sama je imala uspješnu karijeru u svijetu zabave. Kao glumica i pjevačica, najpoznatija je po ulozi u sitcomu "9 to 5", koji se emitirao od 1982. do 1988. godine.

Dolly, koja dolazi iz obitelji s jedanaestero braće i sestara, u jednom je intervjuu za People otkrila kako je kuhati naučila "iz nužde".

- Morale smo se penjati na stolice da bismo gulile krumpir, repu ili što god je trebalo. Stvarno smo pomagale kad mama nije bila dobro, bila u krevetu s djetetom ili rađala novu bebu... tako da je moja prva lekcija proizašla iz potrebe da mi, kao starije djevojke, pomažemo mami - ispričala je glazbena ikona.