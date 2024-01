Bez otkrivanja tajni, serija 'The Brothers Sun' jako je zabavna

OCJENA 7/10

Nepretenciozna i zabavna serija o kineskim mafijašima, pripadnicima trijada, u Los Angelesu, odnosno dvojici braće, od kojih je jedan budući šef najjače trijade (usput i najopasniji ubojica), a drugi student medicine, poprilični geek, koji želi postati glumac.

Zaplet i likovi su dovoljno intrigantni, ali serija crpi snagu iz dobrih akcijskih scena i humora baziranog na obiteljskim odnosima - sposobni brat, nesposobni brat i sveznajuća majka zaštitnica. Čini se nevjerojatnim, ali u seriji čija se radnja događa u Los Angelesu nema ni jednog lika, a da ima više od dvije rečenice teksta, koji nije Azijac.

Roberto Saviano u odličnoj knjizi 'Gomorra', u kojoj istražuje ili bolje rečeno opisuje svijet napuljske Camorre, tad, a i sad, jedne od najozloglašenijih kriminalnih organizacija, govori, fasciniran tajnim obredima, organizacijom, zakonima i tradicijama kriminalaca, kako je jednog Azijca pitao kojoj organizaciji pripada - yakuzama, trijadi... Ovaj ga je zbunjeno pogledao i pokazao na svežnjeve jena, dolara i funti te odgovorio: 'Pripadam tome'. Saviano je u tom trenutku, pretpostavljam, izgubio kvaziromantične iluzije o gangsterskim skupinama.

Iako sve tajne organizacije, osobito kriminalne, od mafije, yakuza, trijada pa do ruskih 'bratstava' imaju svoje zakone, pravila, rituale i inicijacije, pitanje je koliko su oni stvarni, a koliko proizvod popularne kulture. Na neki čudan način popularna kultura, osobito film, utjecala je podjednako na 'zakone' mafije i drugih kriminalnih organizacija, koliko i njihove vlastite tradicije.

Nešto o tome govori odlična serija 'The Offer', koja priča o tome kako je nastao jedan od najboljih filmova svih vremena 'Kum', ali i o tome kako je taj film utjecao na same mafijaše, koji su dio 'tradicija i zakona' preuzeli iz filma. Ali dok o mafiji i yakuzama nešto i znamo, opet posredstvom pop kulture, o trijadama ne znamo gotovo pa ništa. Saviano bi vjerojatno zaključio - znamo dovoljno, rade sve što treba za lovu. Nasreću, ili mudrošću autora, ova serija se ne bavi mistificiranjem trijada i nastoji prije svega biti zabavna, a ne otkrivati neki tajni svijet. I mudro je da je tako.

Serija počinje pokušajem ubojstva Charlesa zvanog 'Noga od stolice' (jer je nogom od stolice zatukao nekoliko plaćenih ubojica koji su ga pokušali ubiti), sina šefa najjače trijade u Tajvanu, i atentatom na njegova oca koji, doduše, preživi, ali je u komi. Prije nego što krene u osvetu i napad na drugu najjaču skupinu, Charles mora otići u Los Angeles konzultirati se sa svojom majkom koja tamo živi inkognito običnim životom kineske imigrantice i odgaja drugog sina da postane doktor. No napadi na Charlesa i obitelj nastavljaju se i u Los Angelesu te se pritom otkriva kako iza svega stoji neka potpuno nepoznata skupina.

U seriji se ne mistificira mnogo niti pametuje. Ide red akcije - s jasnom posvetom hongkonškim akcijskim filmovima te ponekom aluzijom na Kill Bill i mange - i red duhovitih nesporazuma unutar obitelji. Dok se trupla gomilaju, a 'Noga od stolice' (vrlo dobar Justin Chien) razvaljuje ubojice sve u šesnaest, njegov nesposobni brat pokazuje da i nije tako nesposoban, a Mama-san (oskarovka Michelle Yeoh) da je uvijek u pravu i da je, unatoč tome što izgleda kao kineska verzija američke kućanice iz predgrađa, zeznuta ženska pred kojom i najopasniji ubojica u povijesti trijada stoji mirno.

Sve u svemu dobra zabava iako bi zahtjevnijega gledatelja moglo zasmetati, a na trenutke je to prilično očito, što se autori jako trude da sve neprestano bude cool i ležerno - od akcijskih scena izmiješanih s humorističnim pa do playliste koja ih prati. S druge strane, autor serije Brad Falchuk ('Glee', 'American Horror Story') ni ne trudi se gledatelju dati išta više od cool zabave. I to mu, unatoč ponekom pretjerivanju i forsiranju, u većini epizoda uspijeva.