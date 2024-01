Lako gledljiva i probavljiva, ali nije neki užitak: Na trenutke je čak napeta i neočekivana...

OCJENA: 6,5/10

Kad u najavi neke serije piše da je nastala prema romanu Harlana Cobena, vrlo je jasno što se od nje može očekivati - niz misterioznih događaja zapletenih u klupko koje će se odmotavati sve do kobnog događaja iz prošlosti koji je sve to uzrokovao.

Na napetosti događaja koji krivnju bacaju sad na jednog, sad na drugog lika i na nemoći glavnog protagonista da uopće shvati što se i zašto događa, sve dok ne otkrije tu neku mračnu tajnu staru tko zna koliko, razvija se zaplet serije, njezina, hm, dramatika, i plijeni gledateljeva pažnja. Nije to loš recept. Ali nije baš ni dobar.

Pogotovo zato što je u svakoj seriji snimljenoj prema Harlanu Cobenu sve gotovo pa identično, bez obzira na to je li serija poljska, španjolska ili britanska. Odgledavši jednu, ustvari su pogledane sve. Čini mi se da se na Netflixu vrti bar četiri ili pet serija snimljenih prema romanima Harlana Cobena, sigurno je jedna španjolska, jedna ili dvije poljska i mislim dvije, uvjetno rečeno, britanske (po mom sudu najzanimljivije su one poljske, čisto zbog nekoga drugog kulturološkog okruženja).

Ako se ne varam, barem su još jedna ili dvije na Maxu, a vjerojatno je još koja negdje na nekom od streaming servisa dostupnih u Hrvatskoj. Američki pisac prilično je plodonosan, teško je i izbrojiti njegove romane, pa pretpostavljam da će njegovih serija biti još. Vjerojatno za to postoje brojni komercijalni razlozi, a to znači zanimanje publike, ali tu je i još jedna pogodnost - štanceraj nije teško štancati. Također, nije teško gledati. Dobije se točno ono što se i očekuje, opet bez obzira na to u kojoj je zemlji i na kojem jeziku nastala, pa je lako za gledanje, a rekao bih i još lakše za proizvodnju. Serija "Fool Me Once" nastala je točno prema tom obrascu - nizanja različitih misterioznih i neobjašnjivih događaja, bacanje sumnje na ovog ili onog, sve dok se u nizu vjerojatnih i manje vjerojatnih obrata ne shvati da sve to vuče korijene od kobnog događaja iz prošlosti. Lako za gledanje, na trenutke čak i napeto i neočekivano, sve u svemu vrlo korektno i vrlo profesionalno.

Osim što su možda u "Fool Me Once" šminkeri potrošili nešto više pudera. Čini se kao da su ga špahtlom nabacivali na lice glavne glumice. Ali to ionako nije važno jer niti su glumci imali prostora da izgrade kakav takav lik iz scenarija niti je za to u očito uspješnoj špranci bilo ikakve potrebe. Serija je lako gledljiva i lako probavljiva, poput ručka u nekom restoranu brze hrane, utolili smo glad, ali nije baš da je bio neki užitak. Kao što rekoh, odgleda li čovjek jednu "Cobenovu" seriju, kao da ih je odgledao sve i teško je da ne pomisli "bolje da nisam nijednu".