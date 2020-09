Bez pozdrava su ih maknuli s ekrana nakon godina rada...

Posljednjih mjeseci na HTV-u je smijenjeno nekoliko iskusnih dugogodišnjih urednika i voditelja koji nisu imali pojma što im spremaju njihovi nadređeni

<p>Godinama ih gledamo na malim ekranima i televizijskoj publici postanu toliko bliski da, kad bismo ih sreli na ulici, činilo bi nam se da vidimo dobro poznatog susjeda ili susjedu. A onda preko noći zamijeni ih novo lice i stari voditelji padnu u zaborav.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris ulaze u 'Superpar'</strong></p><p>Posljednjih mjeseci to se dogodilo <strong>Branku Uvodiću </strong>(66), voditelju emisije 'Lijepom našom', a ovih dana i <strong>Ljiljani Sauchi </strong>(64), zaštitnom licu 'Vijesti iz kulture'.</p><p>- Kada sam u četvrtak, 17. rujna odradila ‘Vijesti iz kulture’, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam saznala da ‘ViK’ više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to ‘novo normalno’ jer imam do mirovine još 14 mjeseci. Vama svima koji ste pratili emisiju - hvala! - napisala je na svom Facebook profilu Ljiljana Saucha, a za Slobodnu Dalmaciju je potvrdila da ju je nazvala urednica redakcije <strong>Zrinka Turalija Kurtak</strong>, koja je pak tu poruku dobila od <strong>Katarine Periše Čakarun</strong>.</p><p>Sličnu sudbinu doživio je i Branko Uvodić. Ovaj 66-godišnji voditelj i urednik putem elektronske pošte dobio je obavijest iz kadrovske službe HRT-a da je završio njegov radni odnos i da više neće voditi 'Lijepom našom', glazbenu emisiju koja je bez prekida emitirana 26 godina. U mailu su mu napisali kako mu 25. srpnja prestaje ugovor o radu, a vijest ga je zatekla u Omišu na festivalu klapa, pa se Uvodić našao u čudu jer nije znao kako će se vratiti u Zagreb jer je imao službeni auto.</p><p>Gotovo je nevjerojatno da se ljudima koji su, poput Ljiljane Sauche i Uvodića, koji su cijeli radni vijek bili odani nacionalnoj televizijskoj kući, ne pruži prilika da se dostojanstveno pozdrave sa svojom vjernom publikom i sami najave da odlaze i da će ih zamijeniti nova lica. Poniženje je tim veće jer ovo dvoje televizijskih veterana za svoju smjenu i otkaz nisu saznali u razgovoru u četiri oka s nadređenima nego putem telefona ili e-maila. </p><p>Slično se dogodilo i <strong>Ljiljani Vinković</strong> (57) koju je preko noći proljetos zamijenila znatno mlađa <strong>Doris Pinčić Rogoznica</strong> (32) u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Čim je saznala za smjenu, Vinković je otvorila bolovanje.</p><p>- Riječ je o uobičajenoj promjeni voditelja na malim ekranima, kakva postoji na svim ostalim televizijama, pa tako i na HRT-u. Sve kolegice i kolege su jednako vrijedni i Hrvatska radiotelevizija iznimno cijeni njihov doprinos programu - napisali su s HTV-a u slučaju Ljiljane Sauche.</p><p>Urednica 'Vijesti iz kulture' Zrinka Turalija Kurtak, gostujući u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' najavila je promjene i novo ruho emisije i studija te dolazak nove voditeljice:</p><p>- Od jeseni pridružit će nam se i nova kolegica Antonija Ćosić. Naša draga kolegica Ljiljana Saucha ustupa mjesto mlađim snagama i ovom prigodom bih se zaista htjela zahvaliti za sve ono što je dala vijestima iz kulture i našoj redakciji u kojoj ostaje još godinu dana.</p><p>Prije tjedan dana Branko Uvodić je rekao da se ipak uspio dogovoriti s HTV-om da nastavi s projektom 'Lijepom našom' i da će nacionalna televizija nastaviti producirati ovaj projekt koji je i nastao u toj kući prije četvrt stoljeća.</p><p>- Ovu emisiju radio je tim od 55 ljudi. Brinuo sam se što će biti s mojim kolegama koji se nalaze iza kamera i koji u ovim teškim vremenima pandemije strepe za svoja radna mjesta - rekao je Branko Uvodić.</p><p>Sličnu sudbinu doživjeli su i TV voditeljica<strong> Jovana Joksimović</strong>, supruga pjevača<strong> Željka Joksimovića</strong>, i njezin kolega <strong>Srđan Predojević</strong>. Jutarnji program najprije su vodili na RTS-u, zatim na TV Pinku i prije dvije godine prešli su na Prvu<br/> TV. Prije nekoliko dana Jovana je saznala preko društvenih mreža da su ona i Srđan dobili otkaz i to - kako su objasnili na Prvoj TV - zbog nepoštovanja radnih obveza.</p>