Bez toga ne bi uspjeli: Pink 17 godina ide na bračne terapije

Pjevačica Pink (39), pravim imenom Alecia Beth Moore, ide na bračno savjetovanje dulje no što je u braku. Sa suprugom, profesionalnim motoristom Careyjem Hartom (43), s kojim ima dvoje djece, brak je sklopila 2006. godine, a već 17 godina idu terapeutu. Svoju privatnu sreću, kaže pjevačica, duguje isključivo tome.

U novom intervjuu, piše Scary Mommy portal, pankerica i rock zvijezda otvoreno priča o seansama, nedostatku seksa u braku, godinu dana koje je provela odvojena od supruga i drugim vrlo intimnim stvarima.

Foto: Instagram

- Najvažnije je razgovarati o mentalnom zdravlju i međusobnim odnosima. Carey i ja smo 13 godina u braku, a gotovo 17 na terapiji za parove. Toliko smo otprilike i zajedno te, realno, to je razlog zašto smo još uvijek skupa - rekla je u intervjuu za Today Show Carsona Dalyja (45).

Godine 2008. su se i razišli, a težina prekida je utjecala na to da Pink objavi odlučan album 'Funhouse'. Upravo zahvaljujući terapiji uskoro su shvatili kako ne mogu, i ne žele, biti jedno bez drugoga.

Dvije godine kasnije, 2010., Pink je rodila njihovu kći Willow Sage, a 2016. sina Jamesona Moona.

Foto: Instagram

- Terapija je pomogla da usmjerimo našu ljubav. Oboje dolazimo iz raspadnutih obitelji, nemamo neke uzore iz djetinjstva i kalupe kojima smo se mogli prilagoditi. Još uz to živimo sasvim lud život, prepun turneja, snimana i putovanja. Za nas nije bilo knjige savjeta kako uspjeti - rekla je Pink koja je naglasila kako je na terapiji shvatila i da 'previše razmišlja i preispituje stvari oko sebe te je naučila kako oko sebe zadržati prave ljude, one koje želim oko sebe'.

Pink je već bila brutalno iskrena oko toga da u braku postoje periodi kada nema napetosti niti seksa.

Foto: Instagram



- Bude fantastično, a onda se odjedanput okrenete oko sebe i shvatite da se niste seksali godinu dana. Onda sve preispitujete, želi li on vas, želite li vi njega, što se tu zbiva, je li ovo kraj svega. I tu opet treba puno raditi na sebi, a mi smo i to uz pomoć terapeuta. Ono što definitivno mogu zaključiti jest da je monogamija rad, i to težak rad, ali se isplati - izjavila je Pink koja je prošle godine proglašena najljepšom poznatom osobom prema izboru magazina People.

Foto: Instagram/orijent

Obožavatelji su joj odmah čestitali na hrabrosti da takve stvari dijeli s javnošću.

Pink kaže i kako ju suprug uvijek prati na turnejama, a imaju i neke dogovorene rituale kojih se uvijek drže. Primjerice svakih nekoliko dana imaju obrok za cijelu četveročlanu obitelj tijekom koje ih nitko ne smije smetati, a imaju i neka 'intimna' pravila kojima održavaju strast u braku čak i tijekom naporne turneje.

