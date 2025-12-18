Obavijesti

ZADNJI TEST KREATIVNOSTI

Bez žirija i zvona! U MasterChef kandidatima dolaze najmiliji...

Foto: NOVA TV

MasterChef kuhinja doživjela je potpuni preokret - bez žirija, bez zvona i bez namirnica. Umjesto sudaca, ključne odluke donose obitelj i prijatelji, a emocije preplavljuju natjecatelje

U posljednjem testu kreativnosti ove sezone, MasterChef kuhinja izgledat će potpuno drugačije: bez zvona, bez izloženih namirnica i bez uobičajenog početka. Umjesto žirija, ključne odluke preuzet će osobe koje najbolje poznaju natjecatelje - njihove obitelji i prijatelji. No, neće sve biti baš tako jednostavno.

- O vašoj sudbini i o tome što ćete kuhati odlučuju osobe koje vas jako dobro poznaju - poručit će Mario natjecateljima na samom početku izazova.

U tom trenutku, kuhinju će ispuniti emocije, a kandidati će se dodatno iznenaditi dolaskom svojih najbližih - Selmi će doći suprug Adnan, Antoniji muž Dubravko, Renati prijateljica Ema, Barbari prijateljica Đenita, Endrini dečko Ervin, a Krunoslavu cimer Denis. Suze radosnice i zagrljaji obilježit će susret nakon duge razdvojenosti.

Foto: NOVA TV

- Ispočetka nam je bila teška razdvojenost, ali shvatili smo da iz ovoga svi jako puno možemo naučiti i narasti. Htjela sam da moja kći zna da treba sanjati u životu i da za to treba birati partnera koji će joj u tome biti podrška - reći će Selma kojoj je suprug Adnan velika potpora.

Foto: NOVA TV

Nakon što otkriju koje su namirnice donijeli svojim bližnjima, prijatelji i obitelji kandidata morat će sami u dućan po ostale namirnice za jelo koje će isplanirati kandidati, na temelju popisa koji su prethodno dobili od natjecatelja.

- Mislim da su se u dućanu snašli dobro, bolje nego mi - komentirat će Barbara kada dobije svoju košaricu.

Foto: NOVA TV

Selma će od supruga za glavnu namirnicu dobiti morske plodove.

- Bosanac mi je donio morske plodove - našalit će se Selma, a Mario će joj predložiti da pripremi burek od ribe. Adnan će imati svoju ideju - paella.

- Sviđa mi se paella, dugo je nisam pravila - odgovorit će Selma.

Krunoslavu će Denis donijeti janjetinu, a Endrina će dobiti biftek.

- Ja volim meso i volim kad mi Endrina kuha -reći će Ervin. Barbara će dobiti oradu. 'Od djetinjstva volim jesti ribu', prisjetit će se, a Antonija će se suočiti s tradicionalnim izazovom - japrakom od raštike.

Foto: NOVA TV

- Japrak je jedno preukusno jelo koje potječe iz Turske. To su sarmice umotane u vinovoj lozi, ali kod nas u raštici - objasnit će Antonija.

Renata će dobiti prehrambene boje za pripremu šarene tjestenine. Međutim, kada kandidati pripreme sve za kuhanje, žiri će za njih imati još jedno iznenađenje koje im se ovoga puta baš i neće svidjeti.

Foto: NOVA TV

Kuhat će svi osim Otta, koji ovaj put neće sudjelovati jer je imao najslabije jelo u prethodnom izazovu, pa će ovaj zadatak pratiti s galerije. Tko će biti najuspješniji u večerašnjem izazovu, doznajte u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!

