Bezosova Lauren (56): Već sutra bih imala još jedno dijete...

Lauren Sanchez Bezos (56), koja se prošlog lipnja udala za osnivača Amazona Jeffa Bezosa (62), rekla je nedavno u intervjuu za The New York Times kako bi voljela imati dijete s njime. Par iz prethodnih veza već ima sedmero djece, navodi People.

- Ma imala bih još jedno dijete već sutra! Sutra! - poručila je, nakon čega je njezin glasnogovornik pojasnio kako nije trudna.

Njezin suprug Bezos ima četvero djece, tri sina i kćer, iz braka s MacKenzie Scott, dok Sanchez ima sina s bivšim dečkom, te sina i kćer s bivšim suprugom Patrickom Whitesellom. Ranije je Lauren za Today pričala kako je bila jako emotivna kada su njihova djeca držala govore na vjenčanju s Bezosom.

Foto: Ilustracija - Reuters

- Najbitniji trenutak je bio s mojom djecom. Svi su imali govore. Jeffova djeca su isto održala govore, moja djeca, među kojima je i jedno koje se bori s disleksijom - poručila je.

Podsjetimo, prije raskošnog slavlja u Veneciji, par je bio i na Jadranu gdje su plovili na luksuznoj jahti Koru. Tada su priredili i raskošan pjena-party i proslavili 19. rođendan njenog sina Evana. Veliki tulum priredili su na jahti dok su plovili kraj Cresa.

