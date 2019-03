Bieber: Pauziram glazbu. Loše sam psihički, a želim biti otac

Justin Bieber (25) najavio je da će uzeti stanku i nakratko se odmoriti od glazbe da bi se posvetio rješavanju mentalnih problema.

Priznao je da su ga obožavatelji opravdano kritizirali jer je tijekom svoje treće svjetske turneje 2016. i 2017. bio neprestano nesretan te im za vrijeme nastupa nije uspio pružiti 'onu potrebnu energiju'.

Foto: Instagram

- Pokušavao sam otkriti što me muči, poput većine među vama. Sada sam se odlučio fokusirati na rješavanje nekih dubokih psihičkih problema koji me muče kako se ne bih raspao, kako bih sačuvao svoj brak i postao otac kakvim želim biti - napisao je Bieber na Instagramu. U studenome prošle godine pjevač se vjenčao s američkom manekenkom Hailey Baldwin (22).

Foto: SPOT

- Glazba mi je vrlo važna, ali ništa ne smije stati ispred obitelji i mojeg zdravlja - rekao je pjevač još krajem 2018. godine.

'Plaćali ste ulaznice kako biste me vidjeli i proveli se kao nikada u životu, no ja nisam bio emocionalno sposoban pružiti vam makar malo zadovoljstva, osobito krajem zadnje turneje', napisao je, dodavši da 'to ne znači da odustaje od glazbe. Vraćam se s albumom s kojim ću rasturiti.'

Foto: SPOT

Četvrti album 'Purpose' objavio je 2015. te krenuo na svjetsku turneju. No ona je prekinuta, a 15 koncerata nije imao zbog, kako se pisalo, pjevačeve depresije i iscrpljenosti.

Samo u Americi Bieber je prodao oko 45 milijuna albuma i singlova, a ukupno je u svijetu prodao oko 150 milijuna albuma.