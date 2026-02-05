Obavijesti

Show

Komentari 1
OBJASNIO SVE

Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'
Foto: HRT/Screenshot

Dodao je kako je u jednom trenutku njegovo godište bio najguglaniji pojam u Hrvatskoj te da je ovo bio 'izvrstan sociološki eksperiment'

Admiral

Natjecatelj 'Potjere' Goran Subašić iz Šibenika, koji se predstavio kao 65-godišnji cvjećar, postao je viralni hit na društvenim mrežama. Sve 'zanima' koje kreme koristi, a sada se i sam oglasio na društvenim mrežama.

- Sreća je tu da se dijeli! Pa kakav bih ja onda samo idiot bio da ne podijelim s vama svoju sreću! Stotine poruka sam primio otkad je na TikToku (kojeg, srećom, nemam) objavljeno da se "dobro držim" za jednog umirovljenika. Poslat ću par primjera iz inboxa (naravno, imena sam sakrio - moje "đubretanstvo" ipak ima granica). Na početku sam odgovarao jer je bilo zabavno, kasnije mi je dosadilo... Čak me malo i užasnulo jer očito nitko više ništa ne preispituje već sve uzima zdravo za gotovo (odatle i najsuludije teorije zavjere koje ljudi ne preispituju). No nećemo sad u filozofiju i kritiku društva, ovaj post je tu samo radi ZABAVEEE, weee - napisao je.

VIRALNI HIT Mirna Zidarić se našalila pa Gorana iz 'Potjere' koji je tvrdio da ima 65 pitala: Koja je tajna?
Mirna Zidarić se našalila pa Gorana iz 'Potjere' koji je tvrdio da ima 65 pitala: Koja je tajna?

Osim toga, dodao je kako je u jednom trenutku njegovo godište bio najguglaniji pojam u Hrvatskoj te da je ovo bio 'izvrstan sociološki eksperiment'.

Podsjetimo, Goran je bio u emisiji koja se emitirala u ponedjeljak, a od tada društvene mreže bruje o 'njegovom fenomenu'. Neki se šale, dok ima i onih koji cijelu situaciju doživljavaju veoma ozbiljno.

ŠTO VI MISLITE? Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?
Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?

Kada se u emisiji predstavio, Joško Lokas mu je poručio da mu preda kontakte iz mobitela ako zaista ima 65 godina, na što je Goran uzvratio da se “dobro drži” zahvaljujući posebnim kremama za lice, “možda i ne sasvim legalnima”. U studiju su se svi dobro nasmijali.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi
VESELE SE SLAVLJU

Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi

Sin Alke Vuice, Arian, se ženi, a snaha će joj postati Dora Šitum. Lijepe je vijesti Alka otkrila povodom Megadance partyja u Areni proteklog vikenda, a evo tko je odabranica njenog sina...
Osuđen je reper Buba Corelli
PRIZNAO KRIVNJU

Osuđen je reper Buba Corelli

Srpski mediji pišu da se optuženi tereti da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2022. godine, kao porezni obveznik, svjesno i s namjerom izbjegavao plaćanje obveza
Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?
ŠTO VI MISLITE?

Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?

Šibenski cvjećar svojim izgledom i duhovitim izjavama izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, mnogi ga pitaju koju kremu koristi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026