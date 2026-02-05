Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'

Natjecatelj 'Potjere' Goran Subašić iz Šibenika, koji se predstavio kao 65-godišnji cvjećar, postao je viralni hit na društvenim mrežama. Sve 'zanima' koje kreme koristi, a sada se i sam oglasio na društvenim mrežama.

- Sreća je tu da se dijeli! Pa kakav bih ja onda samo idiot bio da ne podijelim s vama svoju sreću! Stotine poruka sam primio otkad je na TikToku (kojeg, srećom, nemam) objavljeno da se "dobro držim" za jednog umirovljenika. Poslat ću par primjera iz inboxa (naravno, imena sam sakrio - moje "đubretanstvo" ipak ima granica). Na početku sam odgovarao jer je bilo zabavno, kasnije mi je dosadilo... Čak me malo i užasnulo jer očito nitko više ništa ne preispituje već sve uzima zdravo za gotovo (odatle i najsuludije teorije zavjere koje ljudi ne preispituju). No nećemo sad u filozofiju i kritiku društva, ovaj post je tu samo radi ZABAVEEE, weee - napisao je.

Osim toga, dodao je kako je u jednom trenutku njegovo godište bio najguglaniji pojam u Hrvatskoj te da je ovo bio 'izvrstan sociološki eksperiment'.

Podsjetimo, Goran je bio u emisiji koja se emitirala u ponedjeljak, a od tada društvene mreže bruje o 'njegovom fenomenu'. Neki se šale, dok ima i onih koji cijelu situaciju doživljavaju veoma ozbiljno.

Kada se u emisiji predstavio, Joško Lokas mu je poručio da mu preda kontakte iz mobitela ako zaista ima 65 godina, na što je Goran uzvratio da se “dobro drži” zahvaljujući posebnim kremama za lice, “možda i ne sasvim legalnima”. U studiju su se svi dobro nasmijali.