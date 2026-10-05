Bila je najljepša čuvarica plaže, a onda ju je uništila droga. Danas je skoro neprepoznatljiva

Yasmine Bleeth (58) trebala je u 'Spasilačkoj službi' imati samo gostujuću ulogu, no zanosna brineta plavih očiju, na kraju je snimila tri sezone, a časopis People ju je uvrstio na listu 50 najljepših ljudi na svijetu. Karijeru je počela graditi kao djevojčica snimajući reklame, no svjetska zvijezda postala je 1993. zahvaljujući ulozi Carline Holden u prepoznatljivom crvenom kupaćem kostimu.

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Na žalost, Yasminee je počela uzimati kokain - isprva samo ponekad s društvom, kako je sama jednom ispričala, no s vremenom je jedino o drogi mogla razmišljati. Naručivala ju je doma, baš kao što bi netko naručio dostavu hrane, kazala je. Njeno nepredvidivo ponašanje dovelo je do sukoba na setu, pa su joj producenti dali otkaz. Sjajna karijera počela se urušavati, a s njom i fizičko zdravlje.

Tijekom snimanja serije 'Nash Bridges' znala bi biti budna po 4-5 dana, a tijelo joj je počelo trpjeti strašne posljedice. U jednom je eseju opisala kako je zbog droge dobila tešku infekciju koja joj je izjedala unutrašnjost nosa, zbog čega su joj znali ispadati komadići kože. Njeni su publicisti u javnost plasirali priču kako Bleeth ima problema sa sinusima. Njena bujna figura je nestala, baš kao i ljepotica s pješčanih plaža. Kada je kolabirala na jednom modnom snimanju, prijavila se na odvikavanje gdje je upoznala supruga Paula Cerrita.

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Po izlasku iz poliklinike, ponovno je posrnula. U rujnu 2001. godine, po utjecajem opijata, automobilom je sletjela s autoceste. Policija je pronašla kokain u vozilu i njenoj hotelskoj sobu te je osuđena na dvije godine uvjetno. Iako je incident bio posljednji čavao u u lijesu njene karijere, bio je ujedno i početak otrježnjenja. Bleeth se tada povukla u kuću svoje svekrve i počela s odvikavanjem. Danas glumica vodi miran život daleko od kamera. Kada su ju fotografi snimili u rujnu prošle godine tijekom kupovine u Los Angelesu, mnogi su ostali u šoku zbog njene promjene izgleda, no fanovi ističu kako je najvažnije što djeluje sretno i zadovoljno.