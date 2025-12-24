Bila je najljepša žena svijeta, no u ljubavi sreće nije imala: 'Bio je s drugom u našem krevetu!'

Na Badnjak 1922. godine rodila se žena za koju su tvrdili da je najljepša na svijetu, ali i najopasnija za muška srca. Ava Gardner – holivudska pantera, fatalna zavodnica i vječna buntovnica – živjela je život bez kočnica, pun strasti, skandala, alkohola i slomljenih brakova.

Odrasla u siromašnoj, mnogobrojnoj obitelji, bila je očeva miljenica do te mjere da joj je psihijatar dijagnosticirao Edipov kompleks. Majka ju je željela obrazovati, ali sudbina je imala druge planove. Jedna fotografija u New Yorku bila je dovoljna da Metro-Goldwyn-Mayer u 18. godini potpiše ugovor s djevojkom koja će uskoro zaludjeti Hollywood.

Foto: IMDB/screenshot

Iako je glumila u klasicima poput „Show Boata“, „Snjegova Kilimandžara“ i „Bosonoge kontese“, Ava je slavu dugovala više svojoj ljepoti nego ulogama. Studio ju je nazivao „Najljepšom životinjom na svijetu“, a muškarci su padali pred njom kao pokošeni.

Brak s Mickeyjem Rooneyjem

Prvi suprug bio je holivudski miljenik Mickey Rooney. Nizak, šarmantan i nezasitan – Ava ga je čak zvala „patuljak“. Iako su se ludo zabavljali, brak je bio katastrofa.

- Kada smo se vratili s medenog mjeseca imala sam teške bolove u trbuhu. Tad sam završila na operaciji, a kad sam se vratila iz bolnice shvatila sam da je Mickey ševio drugu u našem krevetu - pričala je.

Nakon operacije, vratila se kući i zatekla ga kako vara – u njihovom krevetu. Seks je bio strastven, ali izdaje previše česte. Kad joj je jedne večeri pijan pokazivao bilježnicu s imenima ljubavnica, Ava je rekla – dosta.

- To je bilo to. Izbacila sam ga iz kuće iako sam znala da je to veliki rizik, to je mogao biti kraj moje karijere - govorila je Ava.

Uslijedio je brak s inteligentnim, ali psihički okrutnim glazbenikom Artiejem Shawom. Spuštao ju je, vrijeđao i tjerao da sumnja u vlastitu pamet. Upisala je fakultet samo da mu dokaže da nije „glupa“. Alkohol joj je tada postao bijeg.

- On je bio zlostavljač, bojala sam se njegovih misli. Prokletnik je bio dominantan. Toliko puta me znao 'spustiti na zemlju' da sam izgubila samopouzdanje - govorila je glumica.

Ljubav s Frankom Sinatrom je završila na rubu smrti

Najveća, najburnija i najopasnija ljubav bila je ona s Frankom Sinatrom. Nazvala ga je „bogom seksa“, a njihova veza bila je javna, strastvena i destruktivna. Sinatra je ostavio suprugu, karijera mu je visjela o niti, a pokušaji samoubojstva nizali su se jedan za drugim.

- Jedne večeri kada smo se vozili automobilom Frank me nagovorio da pucam iz pištolja kroz prozor. Uništila sam rasvjetu i izloge - priča Ava o incidentu kojeg je glazbenik uspio prekriti plativši 20 tisuća dolara.

Ava Gardner | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Ava je imala dva pobačaja, uvjerena da dijete ne smije odrastati u takvom kaosu. Iako su se vjenčali, brak je završio razvodom 1957. godine – s previše rana da bi se ikada zaliječile.

Nasilje, ljubavnici i kraj bez glamura

Howard Hughes, Clark Gable, Ernest Hemingway – Ava je ljubovala s legendama, ali sreću nikad nije pronašla. Hughes joj je jednom bacio pepeljaru u glavu i zamalo slomio čeljust. Strast je često prelazila u nasilje.

Strastvena pušačica, odbila je pomoć čak i kad su joj pluća bila uništena. Posljednje riječi bile su: „Umorna sam.“ Umrla je 1990. u 67. godini, daleko od reflektora, u vlastitom domu.