Bila je prodavačica, u glazbu ju je pogurao Dvornik, a jedno je ljeto provela u društvu Beroša

Nina Badrić (50) danas je pjevačica čije pjesme slušaju sve generacije, a nekada je bila prodavačica u zagrebačkoj trgovini. Iako joj u karijeri sve polazi za rukom, u ljubavi baš i nema sreće. No, o tome ćemo nešto kasnije.

Krenimo od karijere. Sve je počelo kada je legendarni Dino Dvornik došao u zagrebački butik kako bi kupio haljinu za suprugu Danijelu (55). Nina, koja je tada bila prodavačica, slušala je glazbu i lagano pjevušila. Rekao joj je da ugasi radio te da će je odvesti potpisati ugovor ako tako dobro pjeva. Pjevačica je, kako je kazala za Story, ugasila radio i zapjevala, a Dvornik ju je pitao gdje živi.

- Sutra ujutro u 10 sati je Dino Dvornik, tada najslavniji pjevač u zemlji, došao po mene doma. Donio mi je čaj i pecivo i otišli smo u Croatia Records - ispričala je Nina. Glazbenu karijeru započela je službeno 1993. na Croviziji, kada je s pjesmom 'Ostavljam te' osvojila prvo mjesto. Dvije godine kasnije, 1995., objavljuje svoj prvijenac 'Godine nestvarne'. Album je vrlo dobro prošao kod publike, međutim, Nina prvi veći uspjeh ostvaruje u duetu s pjevačicom Emilijom Kokić (54) i skladbom 'Ja sam vlak'.

Nakon toga, 1997. godine objavljuje album 'Personality'. Najprodavaniji je u godinama 1997. i 1998., a Nina s njim osvaja dva Porina, i to za najbolju žensku vokalnu izvedbu i za najbolji album pop i zabavne glazbe. Također obrada skladbe 'I'm so excited' američkog R&B sastava 'The Pointer Sisters', donosi joj i inozemni uspjeh.

Uslijedilo je još albuma i pjesama, a vrijedi i spomenuti da je 2007. potpisala ugovor za svjetsku urarsku kompaniju Frederique Constant te je postala zaštitno lice tog brenda u cijelom svijetu. Zahvaljujući toj reklamnoj kampanji završila je na naslovnicama svjetskih magazina kao što su Grazia, New York Times, Harper's Bazaar i Vogue. Nina je svoju ženstvenu figuru uspjela brendirati kao zaštitni znak. Nikada se nije sramila pokazati svoje tijelo, a iako se zbog viška kilograma često nalazila na udaru kritike, ništa je nije moglo smesti. Tako je postala i zaštitno lice draguljarnice Freywille, a njezino lice oduševilo je predstavnike te tvrtke u Saudijskoj Arabiji. Njezini plakati osvanuli su i diljem Bliskog Istoka.

Što se privatnog života tiče, Badrić se 2006. udala za svog dugogodišnjeg dečka Bernarda Krasnića. Razveli su se nakon 6 godina braka, a mnogi su komentirali i kako je par oduvijek izgledao neskladno. Iako Nina nije bila upletena u velike romantične afere niti skandale, 2013. bila je uključena u jednu puno važniju stvar - suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu. Morala je svjedočiti na suđenju u slučaju Fimi medija. Kako je nastupala u predizbornim kampanjama HDZ-a, morala je dokazati kako novac koji joj je u tu svrhu stranka isplatila nije primila 'na ruke', već preko računa.

Iz svega toga izašla je uzdignute glave, a to dokazuje i činjenica kako Nina nije imala nikad više uglednih prijatelja i angažmana. U ljeto 2019. odmarala je na 143 metara dugoj jahti bogate Srpkinje, Sandre Meljničenko (45). Družile su se i kasnije na Maldivima. Njihovo prijateljstvo započelo je krajem 2009., kada je Badrić u Moskvi pjevala na svadbi Sandrinog mlađeg brata, Milana Nikolića.

- Sandra i Andrej su super. Poznajem ih niz godina. Njih dvoje vole dijeliti privilegiju svog života na visokoj nozi s brojnim prijateljima. Najvažnije je to što mi je s njima uvijek ugodno, jer su jednostavni i neopterećeni ljudi. Bogati su, to je doista privilegija, ali, s druge strane, imam i prijatelje koji nemaju novca. U oba slučaja bitno je da se energije poklapaju - ispričala je pjevačica jednom prilikom.

Svoje slobodno vrijeme Nina voli provoditi i u svom drugom domu, u Jelsi na otoku Hvaru. Često pokazuje kako je uredila svoj mediteranski stan. Ondje gušta, a vrijedi spomenuti kako je na Hvaru 2020. srela i ministra zdravstva Vilija Beroša (57). Pjevačica je tada pozirala s političarem i njegovom suprugom Jasminkom te je njihovu zajedničku fotografiju objavila na Instagramu.

- Da mi kompa bude Mažuranić, frend Stjepan Radić, prijatelj Marulić, ko' buraz Vili Beroš - napisala je uz objavu. Poslužila se stihovima pjesme 'Hrvatski velikani' sastava Tram 11. Bilo je to gotovo na početku pandemije koronavirusa, koja joj je teško pala kao i ostalim pjevačima. Pojadala se tada na društvenim mrežama da su zbog korona-mjera mnogi glazbenici gladni.

- Moje pjesme i moj posao nisam samo ja. Moje pjesme čini najmanje 15, ako ne i više ljudi koji sa mnom sudjeluju u stvaranju moje karijere od prvoga dana. Ajmo to tako nazvati, mi osobe koje su prepoznate u javnosti, koje stoje u fronti i koje vi vidite su kao nosači aviona ispod kojih stoji još 15 obitelji o kojima se brinemo sve ove godine i financijski i ljudski i na svaki mogući način. To su ljudi koje možda vi ne vidite, a neke od njih i vidite. Za početak moj prateći bend. Od ljudi koje ne vidite, tu su vozači, organizatori koncerata, to su ljudi koji nose opremu, koji lijepe plakate, koji se bave PR-om, koji vode poslove u uredima i koji rade za mene. Od ovoga posla ovisi egzistencija mnogih ljudi i vjerujte mi da su mnogi ostali gladni i doslovce krpaju kraj s krajem. Molim ministarstvo da se očituje po pitanju nas glazbenika i da nam otvori mogućnost da ponovno počnemo raditi - napisala je Badrić.

No, danas se više ne žali. Već pozira s Yves Saint Laurent torbom od 34 tisuće kuna.

