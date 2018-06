Bila je s tri člana 'Stonesa', a Relji Bašiću je glumila suprugu

Jako poštujem sudbinu i nikad ništa nisam požalila, rekla je svojedobno Anita Pallenberg. Glumica i manekenka preminula je 13. lipnja prošle godine zbog zdravstvenih komplikacija koje joj je uzrokovao hepatitis C. Pallenberg je javnost upamtila po vezama s tri člana benda Rolling Stones.

Foto: IMDB

- Spremna sam umrijeti. Toliko toga sam učinila ovdje. Moja majka je umrla u 94. godini. Ne želim izgubiti svoju neovisnost. Sada imam preko 70 godina i iskreno nikad nisam mislila da ću nadživjeti 40 godina - rekla je Anita u intervjuu u kolovozu 2016. američkom novinaru Alainu Elkannu (68).

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Pallenberg se pojavila na naslovnicama poznatih modnih magazina poput Voguea i 1965. se 'spetljala' s pokojnim glazbenikom Brianom Jonesom kada se progurala do backstagea na koncertu u Muenchenu. Jones je bio osnivač Rolling Stonesa te originalni vođa tog benda. Nakon dvije godine, Anita je ostavila glazbenika i započela vezu s njegovim kolegom Keithom Richardsom (74). Glumica je navodno imala i kratku aferu s Mickom Jaggerom (74) na setu kriminalističke drame 'Performance' u kojoj su tumačili glavne uloge.

Foto: IMDB

Anita je za film napisala scenarij s Donaldom Cammellom, a nije se trebala u njemu pojaviti. Naime, zamijenila je drugu glumicu koja je imala hitan slučaj u obitelji.

Anita je s Richardsom dobila kćer Angelu (46) te sinove Marlona (48) i Taru, koji je preminuo od upale pluća u lipnju 1976., samo 10 tjedana nakon rođenja. Glumica je svojedobno za britanski The Guardian ispričala kako je ju je nakon sinove smrti Keithova mama optužila da je loša majka i uzela im kćer. No Marlon je ostao s njima te nije imao normalno djetinjstvo.

Foto: Tony Prime/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Spavao je u avionima i hotelima. Naučio je matematiku u dizalu pritiskajući gumbove. Očito je osjećao kao da je propustio velik dio djetinjstva, no ispao je dobro - ispričala je glumica. Anita je 'zaslužila' nekoliko pjesama Rolling Stonesa među kojima su 'Angie' i 'You Got The Silver', a u filmu 'Michael Kohlhaas - Der Rebel' utjelovila je suprugu lika pokojnog glumca Relje Bašića. Zagrebačkog glumca i sam Richards je molio da mu u filmu glumi slugu.

Foto: Yugopapir.com

- Keith se baš bio vratio s azijske turneje. U Bratislavi smo se družili i kad je snimanje završilo. Kod Keitha i Anite bio sam i u Londonu. Tad su se drogirali, pa su i mene nagovarali da probam nešto od opijata. Popušio sam džoint, a onda smo otišli na večeru. Pitao sam ga kad bi ta marihuana trebala počela djelovati jer nisam osjetio ništa. Onda sam probao i dva kolačića od hašiša. Toliko mi je pozlilo u taksiju da sam povraćao kroz prozor. Ni Aniti nije bilo ništa bolje - prisjetio 'gospon Fulir' avantura iz turbulentnih ‘70-ih godina.

Foto: IMDB

Pallenberg i Richards su prekinuli 1980., a glazbenik je u svojim memoarima kako su on i Anita imali turbulentnu vezu. Oboje su tada bili ovisnici o heroinu i jednom su skoro završili u zatvoru jer su uhvaćeni u Torontu s drogom. Anita je ispričala kako su to bile 'godine iz noćne more', a prisjetila se i kako je provela mjesec dana zatvorena u sobi u londonskom hotelu. Glumica i Richards su imali stan u South Salemu u New Yorku, a 1979. je u njoj stradao 17-godišnjak.

Foto: IMDB

Naime Scott Cantrell je navodno igrao ruski rulet s Anitom i pri tome su koristili pištolj koji je ona ukrala. Policija je na kraju smrt proglasila samoubojstvom, a Cantrellova obitelj je to žestoko opovrgavala.

- Nisam tada ništa osjetila. To je jedno od čuda druge i alkohola - ispričala je svojedobno Pallenberg kako je reagirala na smrt mladića. Tvrdila je kako je primila Cantrella 1978. k sebi i Richardsu jer nije imao gdje živjeti te kako nije bila u sobi kad se mladić ubio.

Foto: IMDB

Nakon prekida s Keithom, Anita se 'skinula' s droge te je nastavila živjeti 'čista'. Glumica je otkrila kako je smrt 17-godišnjaka bila razlog raspada njezine veze s Richardsom. Sredinom devedesetih diplomirala je modni dizajn u Londonu, a početkom 2000.-ih se vratila glumi te se pojavila u filmovima 'Mister Loney' i 'Cheri'. Anita je ostala u dobrim odnosima s Keithom nakon prekida i govorila lijepe stvari u o njemu.

- Najbolje je ostario od svih Rolling Stones. Uvijek je bio najbolji - istaknula je. Tvrdila je kako voli živjeti sama i ne treba dečka, a voljela je vrijeme provoditi u Italiji odakle je bila porijeklom. Najdraži hobiji bili su joj vrtlarstvo i slikanje te se često šalila kako je stručnjak za toalete.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

- Kada sam bila u Rusiji, fotografirala sam svaki toalet u koji sam ušla. Znam gdje su svi dobri zahodi u Rimu. Stručnjak sam za to jer sam provela puno vremena u toaletima kada sam se drogirala. Tako mi je ostalo u navici da i dalje svratim u toalet i provjerim ga - govorila je Anita otvoreno o svojoj ovisničkoj prošlosti.