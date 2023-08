Bila je u sirotištu, udala se za susjeda, a onda zaludjela cijelu Ameriku i njezinog predsjednika

Prošla je 61. godina od smrti Marilyn Monroe, holivudske glumice pravim imenom Norma Jeane Baker. Umrla je iznenada u 36. godini, na vrhuncu slave, u svojoj kući u Los Angelesu, u luksuznoj četvrti Brentwood, koju je kupila tek nekoliko mjeseci ranije. Bio je to tragični kraj jedne nevjerojatne priče o uspjehu nekoć siromašne djevojčice koju je odgajala teta i koja je dio djetinjstva provela u sirotištu.

Baš iz tog razloga već kao tinejdžerica, sa samo 16 godina, u lipnju 1942. udala se za 20-godišnjeg Jamesa Doughertyja kako bi izbjegla daljnji boravak u domu za nezbrinutu djecu.

Kako se kasnije saznalo, hodali su vrlo kratko i nisu se baš dobro poznavali, ali Dougherty i Norma Jean bili su zaljubljeni i njihov četverogodišnji brak mogao je biti sretan. No Dougherty je vrlo brzo otišao u mornaricu, zbog čega je često i dugo izbivao iz kuće, a Norma nije bila previše sretna s idejom da u životu bude kućanica.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Stoga je prvi posao pronašla u obližnjoj tvornici i tu je upoznala fotografa koji ju je potaknuo da mu pozira kao model. Kad su vidjeli njezine fotografije, filmski studio 20th Century Fox ponudio joj je ugovor, ali imali su uvjet. Nije smjela biti u braku. Dougherty je bio očajan, ali se Norma 1946. razvela i počela glumačku karijeru. Kad su ga mnogo godina kasnije pronašli novinari, Dougherty je bio umirovljeni časnik i rekao je da je on poznavao Normu Jean koju je ludo volio.

- Mnogo sam toga napravio i postigao u životu, a svi su me uvijek pitali jedno te isto - kako je bilo u braku s Marilyn Monroe? Ja nisam bio u braku s Marilyn Monroe, nego s Normom Jean, s kojom sam namjeravao provesti ostatak života - rekao je.

Kasnije se još dva puta ženio, imao je troje djece i miran život, a umro je 2005. u 84. godini od leukemije.

Nakon što je potpisala ugovor s Foxom popularnost joj je krenula rasti, zahvaljujući ulogama u romantičnoj komediji 'Majmunska posla' i dramama 'Sukob u noći' i 'Ne moraš kucati'. S glavnom ulogom u filmu 'Niagara', kao i ulogama u 'Muškarci više vole plavuše' i 'Kako se udati za milijunaša' zacementirala je svoju poziciju seks simbola.

Osam godina nakon razvoda od Doughertyja, sad već poznata kao Marilyn Monroe, glumica se udala za veliku bejzbolsku zvijezdu Joea DiMaggia. Prije braka bili su zajedno dvije godine i mediji su ih pratili u stopu. Ona ljepotica, on slavni sportaš - bila je to priča iz bajke. No DiMaggio je bio vrlo posesivan tip i teško se mirio s izazovima njezina poziva. Slijedio ju je u stopu na filmskim setovima, pa je tako bilo i na snimanju filma “Sedam godina vjernosti”. Tad je u rujnu 1954. nastala ikonična fotografija nasmijane Marilyn odjevene u bijelu haljinu koju joj je podignuo zrak iz ventilacije podzemne željeznice.

Dok se snimala ta poznata scena, oko seta se okupila gomila ljudi koji su vrištali i dozivali Marilyn, a bijesni DiMaggio tražio je najprije da se rastjeraju prolaznici, no to je bilo potpuno nemoguće. Zatim je tražio od redatelja Billyja Wildera da se izrežu scene u kojima joj se vidi donje rublje, a kad ga nitko nije poslušao, navečer je u hotelskoj sobi stradala Marilyn. Idući dan pojavila se sva u modricama.

Foto: HA

Monroe nije mogla podnijeti nasilje i DiMaggiovu posesivnost pa je podnijela zahtjev za razvodom mjesec dana kasnije - u listopadu 1954. godine, tek devet mjeseci nakon vjenčanja. No DiMaggio i Monroe ostali su kasnije u korektnim odnosima, čak se tvrdilo da su povremeno obnavljali vezu jer je on u nju bio ludo zaljubljen.

Javnost je mislila kako ne može glumiti i da je i u stvarnom životu glupa, što je bilo daleko od istine. Monroe je voljela čitati i imala iznenađujuće veliku privatnu biblioteku s čak 437 naslova i to sva u originalu, a ponekad i u prvim izdanjima.

Ipak, za Marilyn je fatalni čovjek bio dramatičar Arthur Miller. Oboje su govorili da je to bila strastvena ljubav na prvi pogled koja je planula dok je Miller još bio u braku s Mary Slattery. Zbog Marilyn se Miller i razveo, ali je na novi brak morao pričekati do 1956. Kad je prošla prva strast, počeli su i problemi.

U to vrijeme Marilynina ovisnost o tabletama se pogoršala i neki tvrde da ju se moralo šminkati dok je spavala pod utjecajem tableta, a u jednom trenutku morala je biti i hospitalizirana.

Njihova je veza postala bremenita i nakon vjenčanja ubrzo su se počeli razilaziti. U nedavno prikazanom dokumentarcu “Marilyn: izgubljene snimke”, Monroe je pronašla bilješke koje je Miller napisao o njoj dok je snimala film “Princ i plesačica” 1957. Napisao je da se razočarao u ovom braku jer njezina osobnost nimalo ne odgovara njegovoj idealiziranoj viziji svoje supruge. Marilyn je pak bila nesretna jer nije s Millerom mogla imati dijete. Dva puta je pobacila zbog izvanmaternične trudnoće. A kad je imala aferu s kolegom Yvesom Montandom, kako je kasnije rekla, razočaralo ju je što je njezin suprug ostao potpuno ravnodušan, čak se nije ni protivio toj vezi. Glumica je otputovala u Meksiko 20. siječnja 1961., gdje se par razveo, a datum nije odabran slučajno. Bio je to dan inauguracije novog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, pa su menadžeri smatrali da će to zasjeniti medijsku vijest o razvodu.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Miller nije došao na njezin sprovod 1962., ali je dvije godine kasnije napisao dramski tekst “After the Fall”, u kojem je u glavnoj ulozi intelektualac koji preispituje svoju odluku da se vjenča za lijepu autodestruktivnu plavušu. Zbog ovoga teksta Miller se tad našao pod paljbom kritike. Oženio se ponovno 1962. s Inge Morath, s kojom je dobio dvoje djece, uz dvoje koje je imao iz prvog braka. Umro je 2005. od zatajenja srca.

Marilyn je napravila dvije plastične operacije, što pokazuju i medicinske bilješke. Ti su papiri prodani na aukciji za 21.000 eura. Johnny Hyde, Monroein agent, platio joj je implantant za bradu i operaciju za vršak nosa 1950. godine.

Preminula je u spavaćoj sobi u svojoj kući u Brentwoodu. Pronašao ju je psihijatar dr. Ralph Greenson u ranim jutarnjim satima 5. kolovoza 1962. godine. Isti liječnik potvrdio je da je umrla od predoziranja tabletama za spavanje.

Među mnogima koje je shrvala njezina smrt bio je i Joe DiMaggio. Organizirao joj je sprovod te izričito zabranio dolazak holivudske elite i svih članova obitelji Kennedy na njezin posljednji ispraćaj. Naime, znalo se da je Marilyn bila uvjerena kako će jednog dana postati supruga predsjednikovog brata Roberta Kennedyja, a govorilo se i da je bila ljubavnica Johna F. Kennedyja.

Foto: CPC/THE HOLLYWOOD ARCHIVE

DiMaggio je odlazio na njezin grob i 20 godina nakon njezine smrti te dva puta tjedno slao cvijeće. Nakon razvoda nikad više nije progovorio o njihovu braku i vezi, a nije se više nikad ni oženio. Umro je 1999. u 84. godini od karcinoma pluća.