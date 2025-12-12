Bila Miss, navijačica 'vatrenih' pa je postala DJ-ica: Pogledajte kako se Ivana Knoll mijenjala

Evo zbog čega biste uvijek trebali mnogo sanjati. Jučer su mi potvrdili kako ću sljedeći mjesec nastupiti u jednoj od najboljih dvorana na svijetu. Inače, to je bila dvorana mojih snova i kada bih to ljudima priznala, svi bi mi rekli da sanjam previše i živim u oblacima, rekla je Ivana Knoll u videu na svom Instagramu | Foto: Instagram