CIJELI SVIJET JE ZNA

Bila Miss, navijačica 'vatrenih' pa je postala DJ-ica: Pogledajte kako se Ivana Knoll mijenjala

Ivana Knoll objavila je kako će nastupiti u, kako kaže, dvorani svojih snova, a detalje će objaviti sutra. Prisjetimo se njenih početaka, kada se natjecala na izboru ljepote, ali i kada je zasjala na prvenstvu
Evo zbog čega biste uvijek trebali mnogo sanjati. Jučer su mi potvrdili kako ću sljedeći mjesec nastupiti u jednoj od najboljih dvorana na svijetu. Inače, to je bila dvorana mojih snova i kada bih to ljudima priznala, svi bi mi rekli da sanjam previše i živim u oblacima, rekla je Ivana Knoll u videu na svom Instagramu | Foto: Instagram
Evo zbog čega biste uvijek trebali mnogo sanjati. Jučer su mi potvrdili kako ću sljedeći mjesec nastupiti u jednoj od najboljih dvorana na svijetu. Inače, to je bila dvorana mojih snova i kada bih to ljudima priznala, svi bi mi rekli da sanjam previše i živim u oblacima, rekla je Ivana Knoll u videu na svom Instagramu | Foto: Instagram
