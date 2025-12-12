Bila Miss, navijačica 'vatrenih' pa je postala DJ-ica: Pogledajte kako se Ivana Knoll mijenjala

Ivana Knoll objavila je kako će nastupiti u, kako kaže, dvorani svojih snova, a detalje će objaviti sutra. Prisjetimo se njenih početaka, kada se natjecala na izboru ljepote, ali i kada je zasjala na prvenstvu
Evo zbog čega biste uvijek trebali mnogo sanjati. Jučer su mi potvrdili kako ću sljedeći mjesec nastupiti u jednoj od najboljih dvorana na svijetu. Inače, to je bila dvorana mojih snova i kada bih to ljudima priznala, svi bi mi rekli da sanjam previše i živim u oblacima, rekla je Ivana Knoll u videu na svom Instagramu
Da nisam imala tako visoke ciljeve, to se ne bi dogodilo. Nemojte me pitati kako, otkrila je pa rekla kako će sutra otkriti sve detalje
Ivana Knoll je jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica i influencerica. Nakon što se proslavila kao navijačica, ušla je u glazbene vode, a prošlog je mjeseca izbacila je svoj prvi singl 'City Lights'
Na svojim društvenim mrežama Ivana se pohvalila kako je slavni DJ David Guetta njezin singl uvrstio na svoje playliste.
Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights‘. Nitko drugi nego najveći DJ na svijetu, poručila je tada Ivana i zahvalila Davidu
Ivana Knoll proslavila se kao 'vatrena' navijačica koju se često moglo vidjeti da bodri hrvatske nogometaše. Prije tri godine pozirala je u Katru, gdje se održavalo Svjetsko prvenstvo
Na Instagramu ju prati 2.8 milijuna ljudi, a ona ih svakodnevno časti svojim oskudnim kombinacijama, a u posljednje vrijeme, kako je ušla u DJ vode - i glazbom
Prvi put je u dresu snimljena na prvenstvu u Rusiji, a njene su fotke obišle svijet. O njoj su pisali svjetski mediji i davali joj epitete 'najljepše navijačice'
Ivana se u javnosti pojavila 2016. godine, kada je bila druga pratilja na izboru za Miss Zagrebu.
Iste te godine bila je kandidatkinja za Miss Hrvatske, gdje je ušla u finale kao Miss dijaspore, ali na tom izboru nije osvojila nikakvu titulu. Miss Hrvatske 2016. osvojila je Angelica Zacchigna
