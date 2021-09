Iako je sada godinama u braku sa Aleksandrom, legendarni pjevač Zdravko Čolić (70) prije je volio sarajevsku glumicu Jasnu Ornelu Beri (67). Ona je bila njegova prva ljubav, a on je to shvatio čim ju je prvi put ugledao. Bilo je to 1970-ih u Sarajevu, gdje su tada oboje živjeli.

- Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo glazbenici već i glumci, slikari... Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je rezerviran samo za njega. Pogotovo zato što samo imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život - rekla je glumica za bosanski medij, piše Blic.rs.

Svatko je krenuo svojim putem, ali nakon rata opet su se sreli, ovoga puta u Beogradu. Kako je ispričala glumica, susret je bio vrlo emotivan. Za Zdravka je rekla da je dobar čovjek i da je pun pozitivne energije te dodala:

- To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu 'Noć mi te duguje'.