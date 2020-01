Bila u bandi, sad bi u kongres: Cardi B želi postati političarka

Nakon što ju je američki reper Tekashi 6ix9ine (23) na suđenju u New Yorku proglasio članicom bande, reperica Cardi B (26) izjavila je kako se želi vratiti u srednju školu te postati političarka. To je napisala na društvenim mrežama te tako digla prašinu s obzirom na to da je broj zvijezda u politici svake godine sve veći i veći.

- Mislim da želim biti političarka. Jako volim vladu, iako se s njom ne slažem - izjavila je Cardi B. Kako bi uspješno zasjela na mjesto zastupnika u američkom Kongresu, reperica se želi vratiti u školu na nekoliko godina i posvetiti obrazovanju.

Cardi B je prošlog ljeta sa senatorom i predsjedničkim kandidatom Bernijem Sandersom (78) raspravljala o predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu (73). I sam Sanders podijelio je video na svojem YouTube kanalu.

Inače, Cardi B nedavno se pohvalila novom luksuznom vilom u Atlanti vrijednom 37 milijuna kuna. U vili se navodno nalazi vinski podrum, ali i kolekcija pištolja.

