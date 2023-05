Bili smo na Prodigyju u Umagu: Pjevali, vrištali i skakali skoro 2 sata i odali počast Keithu Flintu

Izvođači, influenceri, publika iz cijelog svijeta, svi su u subotu bili na jednom mjestu - koncertu legendarnog The Prodigyja na Sea Staru Festivalu u Umagu.

- Umag, Hrvatska, jeste li je*eno spremni - ovom je rečenicom koncert otvorio Maxim Reality (56), glavni vokal sastava. Uz njega je na pozornici naravno bio i svima jednako poznati Liam Howlett (51). Rasvjeta, efekti i rekviziti zaslužni su na nadrealnu atmosferu koja je vladala koncertom tijekom dva sata koja je The Prodigy proveo na pozornici.

Za sjajnu atmosferu bila je zaslužna naravno i publika, njih deseci tisuća koji su od početka do kraja nastupa skakali uz ritmove elektroničke glazbe i pjevali jedne od najpoznatijih pjesama na svijetu.

Ekipu iz benda dočekali su gromoglasnim aplauzom i vriscima. Za svoju prvu pjesmu odabrali su hit 'Breathe'.Među ostalim pjevali su i 'Firestarter', 'No good', 'Their Law' i 'Smack My Bi*ch Up'. Svaka pjesma bila je popraćena pogodnim light showom, što je pokazalo da su dečki zaista svjetske zvijezde.

Maxim se nekoliko puta tijekom koncerta i presvukao, a kako smo čuli u publici, ženama to nije nimalo zasmetalo. Mnoge su komentirale kako obojica izgledaju odlično iako su već prošli pedesete.

- Došli smo ovdje samo zbog Prodigyja - govorili su nam iz publike.

The Prodigy je i prije šest godina zabavljao publiku u Umagu, ali u punom sastavu, s Keithom Flintom koji je preminuo 2019. godine. Dečki su u čast svom kolegi napravili i light show s njegovim likom, koji je tijekom pjesme 'Firestarter' stajao iza njih. Upravo po toj pjesmi je Keith i bio prepoznatljiv.

Uoči njihovog koncerta pričali smo s posjetiteljima koji su došli iz drugih država.

- Došli smo iz Indije samo zbog Prodigyja. Ludo se zabavljamo na festivalu, atmosfera je odlična - reklo nam je društvo simpatičnih Indijaca koji su prešli na tisuće kilometara samo kako bi poslušali jedan od najpoznatijih bendova ikad.

Pričali smo i s curama iz Zaprešića, Lana (24), Ana (23), Kristina (23) i Sara (23) koje su na festivalu bile i prošle godine, a s obzirom da su se odlično zabavile, vratile su se i na peti Sea Star. Najviše su uzbuđene bile zbog Prodigyja.

- Najveća čar ovog festivala je taj balans, na odmoru si, navečer partijaš, preko dana si u kampu - rekla nam je Sara, koja je za kraj svima poručila: 'Festival je karneval!'.

Sreli smo i par iz Londona, koji smo uočili zbog zanimljivih outfita koje su imali. Oni su također na festival došli zbog svjetske senzacije Prodigyja, ali su im se svidjeli i ostali izvođači.

Uoči nastupa Liam iz Prodigyja obratio se istarskoj publici na Instagramu te im poručio da ih čeka nezaboravna noć. Sudeći po reakcijama publike i atmosferi koja je dosegla vrhunac, čini se da su dečki iz benda to svima i priuštili.

