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Bili smo u Areni na koncertu A$AP Rockyja, evo kako je bilo!

Piše Maša Mai Čigir,
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Bili smo u Areni na koncertu A$AP Rockyja, evo kako je bilo!
Zagreb: ASAP Rocky održao je koncert u Areni | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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A$AP Rocky napravio je pred tisućama hrvatskih obožavatelja pravi rap show u Areni Zagreb, koji će sigurno pamtiti još godinama

Admiral

Početkom lipnja stigla je vijest kako američki reper A$AP Rocky, kojeg moje društvo i ja pratimo još od početka srednje škole i čije su pjesme bile neizostavan dio svakog izlaska, napokon dolazi u Zagreb. Od najave koncerta do trenutka kupnje karata prošlo je samo tri dana te je uslijedio najteži dio, a to je dočekati koncert. Četiri mjeseca prošla su u tren oka i moje društvo i ja uzbuđeno smo krenuli prema Areni Zagreb. Gužva na ulazu, prehlada te astronomske cijene merchandisea, pića i hrane nisu uspjeli pokvariti uzbuđenje i veselje da vidimo repera kojeg slušamo već više od deset godina. Koncert je trebao početi u 20 sati, no A$AP se spustio tek u 21 sat. 

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