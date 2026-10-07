Lika Kolorado 17. prosinca slavi 10. rođendan velikim koncertom

Deset godina nakon što su krenuli na put koji će ih pretvoriti u jedno od prepoznatljivijih imena domaće indie rock scene, Lika Kolorado vraća se tamo gdje se njihov odnos sa zagrebačkom publikom tijekom godina posebno učvrstio. U četvrtak, 17. prosinca, bend će u Vintage Industrial Baru velikim koncertom proslaviti prvih deset godina djelovanja i kroz jednu večer napraviti presjek priče koja je počela 2016. godine.

Lika Kolorado svoju je postavu kompletirala u razdoblju od jeseni 2015. do ljeta 2016., a upravo je 2016. stigao „Kralj“, prvi singl kojim su se predstavili široj publici. Ubrzo je uslijedio „Smiješ zaurlat“, pjesma koja će postati jedno od zaštitnih obilježja benda, a ono što je u početku bilo nekoliko pjesama i želja za zajedničkim sviranjem tijekom sljedećeg desetljeća preraslo je u tri studijska albuma, niz zapaženih singlova i sve veće samostalne koncerte.

Prvo veliko diskografsko poglavlje otvoreno je 2018. albumom „Smiješ zaurlat“, kojim je Lika Kolorado definirala vlastitu verziju indie rocka i popa, oslonjenu na snažne gitare, melodije koje brzo ulaze u uho i tekstove Filipa Riđičkog koji svakodnevne situacije, odnose, nesigurnosti i odrastanje pretvaraju u pjesme u kojima je publika vrlo brzo počela pronalaziti vlastite priče.

Dvije godine poslije stigla je „Kontura“, drugi studijski album koji je pokazao zrelije i razrađenije lice benda, a potom je uslijedilo znatno turbulentnije razdoblje iz kojeg je nastao njihov dosad najambiciozniji album „Sateliti u orbiti“. Objavljen 2024. godine, album je nastajao dvije godine, a donio je pjesme o prihvaćanju, rastu, odlascima i povratcima, tjeskobi i transgeneracijskim traumama. Produkciju je potpisao Leonard Klaić, dok su među pjesmama koje su obilježile to razdoblje „Bubanj, ljubav“, „Majka djevojčica“ i „Jedva čekam da odem“.

Upravo je Vintage Industrial Bar bio mjesto na kojem su „Sateliti u orbiti“ u listopadu 2024. dobili svoje veliko koncertno predstavljanje. Prepuni Vintage i publika koja je bend te večeri vraćala na pozornicu pokazali su koliko je Lika Kolorado tijekom godina izgradila čvrstu vezu sa svojim slušateljima. Već sljedeće godine nastavili su podizati koncertnu ljestvicu. U travnju su ispunili AKC Attack do posljednjeg mjesta, a u listopadu prošle godine održali dotad najveći samostalni koncert u zagrebačkom Boogaloou.

Taj je nastup ostao zabilježen i na izdanju „Live at Boogaloo (10.10.2025.)“, svojevrsnom koncertnom dokumentu benda bez studijskih filtera koji je sačuvao energiju jedne od najvažnijih večeri njihove dotadašnje karijere.

Deseta godišnjica zato neće biti samo još jedan koncert u nizu. Bit će to prilika da se Lika Kolorado vrati kroz sva svoja razdoblja, od prvih pjesama i albuma „Smiješ zaurlat“, preko „Konture“, do „Satelita u orbiti“ i novih pjesama koje će se naći na četvrtom albumu benda. Repertoar će spojiti pjesme koje publika prati gotovo od samih početaka s materijalom koji je tijekom posljednjih godina otvorio novo poglavlje njihove karijere.

Deset godina nakon prvog singla, tri studijska albuma kasnije i nakon niza klubova, festivala, rasprodanih i prepunih koncerata, Lika Kolorado 17. prosinca dolazi u Vintage proslaviti sve ono što se dogodilo između prvog ulaska u prostoriju za probe i današnje koncertne postave.

Bit će to istodobno rođendanska proslava, presjek dosadašnje karijere i susret s publikom koja je tijekom svih tih godina bila važan dio priče benda, publika koja je njihove stihove pretvarala u vlastite, punila klubove i zajedno s njima rasla kroz pjesme.

Koncert organizira Dostava zvuka, a ulaznice možete nabaviti u Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.