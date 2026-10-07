Obavijesti

Show

Komentari 0
PROSLAVA U ZAGREBU

Lika Kolorado 17. prosinca slavi 10. rođendan velikim koncertom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Lika Kolorado 17. prosinca slavi 10. rođendan velikim koncertom
Foto: Zvonimir Ferina atelier FERINA ZAGREB
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lika Kolorado svoju je postavu kompletirala u razdoblju od jeseni 2015. do ljeta 2016., a upravo je 2016. stigao „Kralj“, prvi singl kojim su se predstavili široj publici.

Admiral

Deset godina nakon što su krenuli na put koji će ih pretvoriti u jedno od prepoznatljivijih imena domaće indie rock scene, Lika Kolorado vraća se tamo gdje se njihov odnos sa zagrebačkom publikom tijekom godina posebno učvrstio. U četvrtak, 17. prosinca, bend će u Vintage Industrial Baru velikim koncertom proslaviti prvih deset godina djelovanja i kroz jednu večer napraviti presjek priče koja je počela 2016. godine.

BOOGALOO 10.10. Filip Riđički najavio veliki koncert Like Kolorado: "Veselimo se publici i vibri"
Filip Riđički najavio veliki koncert Like Kolorado: "Veselimo se publici i vibri"

Lika Kolorado svoju je postavu kompletirala u razdoblju od jeseni 2015. do ljeta 2016., a upravo je 2016. stigao „Kralj“, prvi singl kojim su se predstavili široj publici. Ubrzo je uslijedio „Smiješ zaurlat“, pjesma koja će postati jedno od zaštitnih obilježja benda, a ono što je u početku bilo nekoliko pjesama i želja za zajedničkim sviranjem tijekom sljedećeg desetljeća preraslo je u tri studijska albuma, niz zapaženih singlova i sve veće samostalne koncerte.

Prvo veliko diskografsko poglavlje otvoreno je 2018. albumom „Smiješ zaurlat“, kojim je Lika Kolorado definirala vlastitu verziju indie rocka i popa, oslonjenu na snažne gitare, melodije koje brzo ulaze u uho i tekstove Filipa Riđičkog koji svakodnevne situacije, odnose, nesigurnosti i odrastanje pretvaraju u pjesme u kojima je publika vrlo brzo počela pronalaziti vlastite priče.

Dvije godine poslije stigla je „Kontura“, drugi studijski album koji je pokazao zrelije i razrađenije lice benda, a potom je uslijedilo znatno turbulentnije razdoblje iz kojeg je nastao njihov dosad najambiciozniji album „Sateliti u orbiti“. Objavljen 2024. godine, album je nastajao dvije godine, a donio je pjesme o prihvaćanju, rastu, odlascima i povratcima, tjeskobi i transgeneracijskim traumama. Produkciju je potpisao Leonard Klaić, dok su među pjesmama koje su obilježile to razdoblje „Bubanj, ljubav“, „Majka djevojčica“ i „Jedva čekam da odem“.

Upravo je Vintage Industrial Bar bio mjesto na kojem su „Sateliti u orbiti“ u listopadu 2024. dobili svoje veliko koncertno predstavljanje. Prepuni Vintage i publika koja je bend te večeri vraćala na pozornicu pokazali su koliko je Lika Kolorado tijekom godina izgradila čvrstu vezu sa svojim slušateljima. Već sljedeće godine nastavili su podizati koncertnu ljestvicu. U travnju su ispunili AKC Attack do posljednjeg mjesta, a u listopadu prošle godine održali dotad najveći samostalni koncert u zagrebačkom Boogaloou.

Taj je nastup ostao zabilježen i na izdanju „Live at Boogaloo (10.10.2025.)“, svojevrsnom koncertnom dokumentu benda bez studijskih filtera koji je sačuvao energiju jedne od najvažnijih večeri njihove dotadašnje karijere.

Deseta godišnjica zato neće biti samo još jedan koncert u nizu. Bit će to prilika da se Lika Kolorado vrati kroz sva svoja razdoblja, od prvih pjesama i albuma „Smiješ zaurlat“, preko „Konture“, do „Satelita u orbiti“ i novih pjesama koje će se naći na četvrtom albumu benda. Repertoar će spojiti pjesme koje publika prati gotovo od samih početaka s materijalom koji je tijekom posljednjih godina otvorio novo poglavlje njihove karijere.

Deset godina nakon prvog singla, tri studijska albuma kasnije i nakon niza klubova, festivala, rasprodanih i prepunih koncerata, Lika Kolorado 17. prosinca dolazi u Vintage proslaviti sve ono što se dogodilo između prvog ulaska u prostoriju za probe i današnje koncertne postave.

"Sateliti u orbiti" Lika Kolorado lansirali su novi album na streaming servisima
Lika Kolorado lansirali su novi album na streaming servisima

Bit će to istodobno rođendanska proslava, presjek dosadašnje karijere i susret s publikom koja je tijekom svih tih godina bila važan dio priče benda, publika koja je njihove stihove pretvarala u vlastite, punila klubove i zajedno s njima rasla kroz pjesme.

Koncert organizira Dostava zvuka, a ulaznice možete nabaviti u Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Bili smo u Areni na koncertu A$AP Rockyja, evo kako je bilo!
SPEKTAKL!

Bili smo u Areni na koncertu A$AP Rockyja, evo kako je bilo!

A$AP Rocky napravio je pred tisućama hrvatskih obožavatelja pravi rap show u Areni Zagreb, koji će sigurno pamtiti još godinama
Corto svira Azru: Kultne pjesme zagrebačkog rocka ovog petka odzvanjaju Vintageom
POSEBNO IZDANJE

Corto svira Azru: Kultne pjesme zagrebačkog rocka ovog petka odzvanjaju Vintageom

Corto se ovom prilikom vraća u osamdesete i bogati katalog jednog od najvažnijih bendova domaće i regionalne rock povijesti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026